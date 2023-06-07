İlgi yoğundu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali, perdelerini önceki akşam İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ oyunu ile açtı.

Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve yoğun ilginin olduğu oyun öncesinde, Lefkoşa Belediye Orkestrası müzik dinletisi sundu.

Verilen bilgiye göre, oyun öncesi kısa bir konuşma yapan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut, tiyatronun kuruluş dönemini anımsatarak, Yaşar Ersoy öncülüğündeki kurucu kadronun hedefinin Kıbrıs’ta bir tiyatro seyircisi yaratmak ve genç nesli Kıbrıs Türk tiyatrosuna kazandırmak olduğunu belirtti.

LTB Başkanı ve Festival Onur Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, kültür-sanatın başkenti Lefkoşa’da Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 19.’sunda yine beraber olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Oyun sonrası LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e teşekkür plaketi sundu.

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali bu akşam İstanbul Şehir Tiyatroları’nın "Oscar" isimli oyunu ile devam edecek.



Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023, 10:00