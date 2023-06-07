"Gelirler maaşlara harcanıyor"

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta araç sayısı 370 bine çıkarken; başkent Lefkoşa ve Girne’nin yetersiz kalan yollarında insanlar çile çekiyor. Özellikle Lefkoşa’nın Gönyeli çemberinde trafik felç oluyor, insanlar işine gitmekte geç kalıyor ve yakıt harcaması artıyor. Gönyeli çemberinin yanı sıra Lefkoşa’nın Ortaköy yolu, Dereboyu ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarında sıkışan trafiği rahatlatacak alternatif yollar yapılmadığı gibi trafik denetimleri de yapılmıyor.

Girne’de ise belediyenin bazı girişimlerine karşın, özellikle Çatalköy yol üzerindeki trafik akışı çok ağır ilerliyor ve normalde 10 dakikada ulaşılacak bir mesafe için 30-40 dakika harcanıyor.

Diyalog muhabirine konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, araç gümrükleri ve ruhsatlarından elde edilen gelirlerin, yeni yol yapımları için harcanmadığını belirtirken, ileriye yönelik projeler için ciddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lefkoşa’da trafik kaosu

Lefkoşa’da Ortaköy yolu, Dereboyu ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ve Gönyeli Çemberinde trafik çilesi yaşanıyor. Özellikle sabah mesai başlangıcı ve akşam iş çıkış saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Gönyeli’den Lefkoşa şehir merkezine ulaşmak zorlaşırken, sürücüler 10 dakikalık yolu 30 dakikada aşıyor. Başbakanlık ışıkları olarak bilinen yerde ise trafik tamamen kilitleniyor.

Girne’nin içine giren çıkamıyor

Lefkoşa gibi Girne’de de trafik kaosu sürüyor. Günün her saati yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarıyor.

Lefkoşa’dan Girne’ye giderken, sıkışıklık üst çemberden başlıyor. Lefkoşa’dan Girne sınırlarına 15 dakikada gelen bir sürücü üst çemberden kentin girişine yarım saatte iniyor. Sadece Lefkoşa’dan değil, Lapta’dan şehir merkezine gelişlerde de araç yoğunluğu oluyor.

Trafik sıkışıklığı gün boyu sürerken, Liman Çemberinden şehir merkezine doğru dönmek isteyenler de büyük bir işkence yaşıyor.

Trafikte ilerlemenin imkansız hale geldiği Liman Çemberi istikameti sürücülere de vatandaşlara da zorlu anlar yaşatıyor.

Yeni yolların ve üst geçitlerin yapılmasıyla trafik sıkışıklığının aşılacağı belirtiliyor ancak Karayolları Dairesi’ne ayrılan bütçe bakım, onarım, ışıklandırma, giderlere harcanıyor. Yollardan elde edilen gelirler ise maaşlara gidiyor.

Seyrüseferden muazzam gelir elde ediliyor

Seyrüsefer gelirlerine dair rakamları açıklayan Bakan Arıklı, “2020 yılında 303 milyon 290 bin, 2021’de 535 milyon, 2022’de 515 milyon 753 bin, 2023’ün Ocak-Mart aylarını kapsayan sürede ise 491 milyon 255 bin gelir elde edildi” dedi.

Bakan Arıklı, elde edilen seyrüsefer gelirleri, araçların gümrük vergilerinin Maliye’ye aktarıldığını ifade etti.

Yollar için yeterli bütçe yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin bütçesinin ise 2022’de 43 milyon TL olduğunu, 2023’te ise kendi talepleri, Başbakan Ünal Üstel’in destek ve gayretleriyle 200 milyon TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Karayollarına ait bütçenin yol bakım -onarım, ışıklandırma, araç-gereçlerin tamir ve onarımı, yol yapım projelerine harcandığını söyledi. Bakan Arıklı, Karayolları’nın geliri 200 milyon, gideri ise 500 milyon TL’dir. Bize ayrılan bütçeyle ne yazık ki yeterli çalışmaları yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Arıklı, 2023’te ayrılan 200 milyon TL’lik bütçenin 153 milyon TL’nin Lapta-Alsancak yoluna harcandığını, geriye kalan 47 milyon TL ile saydığı tüm işleri yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

“Vatandaştan özür dilerim”

Bakan Arıklı şöyle devam etti:

“Yollarda yazılan radar cezaları Karayolları’na aktarılsa o bile büyük işler yapmamıza vesile olur. Bize ayrılan bütçeyle yollara yeterli ilgili gösteremiyoruz. Maalesef KKTC bütçesinin çok büyük bir kısmı seyrüsefer ve araçların gümrük vergilerinden oluşuyor. Ama bu paranın KDV’si dahi Karayolları’na harcanmıyor. Para maaşlara gidiyor. Vatandaş da haklı olarak ödediği verginin hesabını soruyor.

Ödediği verginin karşılığını alamayan vatandaştan özür dilerim.”