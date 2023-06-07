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Çocuklar çok eğlendi

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FOGEM’in düzenlediği etkinlikte Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Litvanya ve Kırgızistan’dan konuk ekipler gösteri sundu

Çocuklar çok eğlendi
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Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından organize edilen “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” önceki akşam Lefkoşa’da yapılan gösterilerle başladı.
Verilen bilgiye göre, Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Litvanya ve Kırgızistan’dan konuk ekiplerinin gösterileri yanında FOGEM bünyesinde faaliyet gösteren üç farklı yaş grubundaki ekipler dün akşam yapılan etkinlikte gösterilerini sundular.
Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda toplanan çocuklar, şarkılar ve oyunlar eşliğinde Kızılbaş Parkı’na yürüdü.
Kortej sonrasında konuk ekipler ve FOGEM ekipleri Kızılbaş Parkı’nda sahne gösterilerini yaptı. Sahne performanslarında her grup ülkelerine ait geleneksel halk danslarını sundu.
 

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