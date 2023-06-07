Herkes şaşkına döndü

Suna ERDEN

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde dün herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Röntgen çektirmek isteyen bir şahıs, cihaz olmadığı söylenince deliye döndü ve traktörüyle Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne daldı. Alüminyum korkuluklara zarar veren şahıs, gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre; dün sabah bahçede çalışan şahıs, kaza sonucu ayağından yaralandı. Sağlık ocağına giden şahsa, röntgen cihazı olmadığı, bu nedenle Cengiz Topel Hastanesine gönderileceği söylendi. Cihaz olmamasına sinirlenen şahıs, önce görevlilerle tartıştı daha sonra dışarıya çıkıp avluda bulunan traktörüyle, acil bölümünün girişindeki korkulukları kırdı.

Olay yerinden ayrılan şahıs, polis tarafından tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlı hakkında kasti hasar suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Tedbir alındı

Bu arada Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgeçmen, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Özgeçmen, sistemin yetersizliklerinin ve eksikliklerinin bedelinin sağlık çalışanlarından ya da merkezlerinden çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

“Böyle yaparak unutmayın ki bir başka vatandaşın sağlık hizmetini elinden alıyorsunuz, yapmayın” diyen Özgöçmen, sağlık hizmeti almaya çalışan bir vatandaşın sistemin yetersizliği nedeniyle Güzelyurt Sağlık Merkezine zarar vererek, kendince çözüm bulmaya çalıştığını ifade etti.

Özgöçmen’in açıklamasının devamı ise şu şekilde:

“Bu yanlış tutum ve davranışı kınar, başta meslektaşlarım olmak üzere tüm Güzelyurt Sağlık Merkezi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletirken, bu tür olayların tekrarlanmaması için Sağlık Bakanlığı’nı tedbir ve önlemler almaya davet ederim.”