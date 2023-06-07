Komisyon toplandı

Afet İLBAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, sadece asgari ücreti belirlemek için değil çalışma koşullarını tartışmak, Çalışma Yasası, İş Yasası değişikliklerini de konuşmak için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Taçoy, yeni asgari ücretle ilgili hayat pahalılığını dikkate alacaklarını kaydetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un başkanlık ettiği toplantıya, işçi, işveren ve devlet temsilcileri katıldı.

Bakan Taçoy toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Ocak ayından bu yana taraflarla bir araya gelmek istediğini ifade ederek, bugünden itibaren buluşup, bazı konuları tartışma arzusunu dile getirdi. Taçoy, çalışma yaşantısındaki koşulları konuşmak ve bazı prensipleri tartışarak, ilerleyen süreçte bir yol haritası çizme hedefini ifade etti.

Dünyada birkaç tür asgari ücret belirleme çalışması olduğunu belirten Bakan Taçoy, dünyanın asgari ücreti ulusal olarak, bölgesel olarak, sektörler olarak ilan ettiğini veya yapılan işe, işletmelerin büyüklüğüne, nüfusa göre tespit ettiğini kaydetti.

“Yatırımlar asgari ücret üzerinden”

İhtiyat Sandığı’ndaki İstihdamı Destekleme Merkezi’ne yaklaşık 60 bin kişinin ücret yatırdığını ifade eden Taçoy, vatandaş olan 55 bin kişinin İhtiyat Sandığı’na düzenli olarak para yatırdığını ancak neredeyse tümünün de asgari ücretten yatırım yaptığını kaydetti.

Bakan Taçoy, sigortalar tarafına bakıldığında hem çalışma izinli olan hem de vatandaş olan kişilerden 60 bin kişinin asgari ücretten yatırım yaptığını, bunun 22 bin tanesinin vatandaş, geriye kalanların ikinci veya üçüncü uyruklu çalışma izinli olduğunu belirtti.

Serdaroğlu: Bütün hükümetlerin ayıbı

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında özellikle Haziran ayı hayat pahalılığı belli olmadan asgari ücreti konuşmanın çok da sağlıklı olmayacağını söyledi.

Çalışanlarla ilgili vergiler ve yatırımların bir sıkıntı olduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Bugün herkesin asgari ücretten yatırım yapması gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ayıbıdır. Bu çalışma, Sayın Bakanımızın döneminde olursa ne mutlu bize, ne mutlu çalışanlara, ne mutlu Sigortalar Dairesi’ne… ” dedi.

Arhun: İşveren Prim Desteği yürürlüğe konulmazsa…

İşveren tarafını temsilen İşveren Sendikası Temsilcisi Metin Arhun ise “Çalışanlarımız hiçbir zaman endişe etmesin ücretleri aratmayacak diye, mutlaka artacak ama önemli olan bunu doğru zamanda yapmak” dedi.

İşveren Prim Desteği yürürlüğe konulmazsa bir sonraki toplantıya katılmayacaklarını açıklayan Arhun, devlete güvenmek istediklerini kaydetti.

