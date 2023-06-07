Endişeler seslendirildi

Anıl IŞIK

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bazı okulların aile birlikleri ve okul temsilcileriyle, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaparak, deprem riski olan okullarla ilgili endişelerini dile getirdi ve gelecek yıl eğitim döneminde bu okullara ilişkin Bakanlığın izleyeceği yol haritası hakkında bilgi talep etti.

KTOEÖS yetkilileri, Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Erenköy Lisesi okul aile birlikleri ve bu okulların okul temsilcileriyle birlikte, dün, Eğitim Bakanlığı önünde, deprem riski bulunduğu belirtilen okullara ilişkin açıklama yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ile Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sinan Gürbüz’ün söz aldığı basın açıklaması sonrası, sendika yetkilileri ile okul aile birlikleri ve temsilcileri, konuyla ilgili taleplerini iletmek üzere Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

Eylem: Bizim derdimiz eğitim

KTOEÖS Başkanı Eylem, dört okulun aile birlikleri ve bu okulların okul temsilcileriyle birlikte dün Eğitim Bakanlığına geldiklerini belirterek, “Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki bizim derdimiz eğitimdir. Bizim derdimiz, önümüzdeki yıl bu depreme dayanıklı olmayan binalarda öğrencilerimizin nasıl eğitime başlayacağıdır” dedi.

“Depreme riski olan bu okullar önümüzdeki yıl nasıl eğitim yılına başlayacak? Binalara ne olacak? Hala Karot testleri sonuçları çıkmadı” diyen Eylem, bu konuda gerek velilerin gerekse öğretmenlerin endişeli olduklarını belirtti. Eylem, “Bakanlığın bu konuda ivedilikle çözüm üretmesi ve bir planlama ile hem kamuoyunun hem velilerin hem de öğretmenlerin önüne koyması gerekmektedir” dedi.

Sendika Genel Sekreteri Gökçebel, Bakanla görüşerek, oluşturulacak yol haritası hakkında bilgi talep edeceklerini söyledi.

