3 saldırgan var

Suna ERDEN

Kıbrıslı Türk, 25 yaşındaki Asya Karaali’nin Güney Kıbrıs’ta tacize uğradıktan sonra darp edilmesi ve duvardan atılmasıyla ilgili yeni video ortaya çıktı.

Kıbrıslı Rum bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda; Karaali’nin Rumlar tarafından itildiği ve duvardan düştüğü görülüyor.

Düşme anından önce ise Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında tartışma yaşandığı kameralara yansıyor.

Söz konusu videonun Rum polisi tarafından incelendiği belirtilirken, olayla ilgili bir kişi daha aranıyor.

Rum polisinin önceki gün yakalanan 22 ve 30 yaşındaki iki zanlıyı Gazimağusa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkararak, 4 gün tutukluluk emri aldığı bildirildi.

Rum Polisi Basın Bürosu Eleni Konstantinu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, münferit bir olayın söz konusu olduğunu belirtirken, kadının yaralanmasına yol açan nedenlerin ise araştırıldığını söyledi.

Konstantinu, şimdiye kadar tanıklardan elde edilen ve olayın soruşturmasından, kadının yaralanmasıyla sonuçlanan önemsiz bir nedenden kaynaklandığı görülen yasalara aykırı bir davranışın söz konusu olduğunu ifade etti.

Konstantinu açıklamasında sorgu makamlarının, ilk andan itibaren olayı araştırdığını, tüm tanıklıkları ve olasılıkları değerlendirdiğini söyledi.

Üçüncü şahıs aranıyor

Ay.Napa Rum polisi Basın Sözcüsü Stiv Theodolu ise, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, sorgu makamlarının bölgedeki kamera kayıtlarından elde ettikleri görsel materyali incelediğini söyledi.

Theodolu, yapılan değerlendirme neticesinde olaya, tutuklanan iki kişi dışında, üçüncü bir şahsın da müdahil olduğunun görüldüğünü belirtti.

Olayın ırkçılık nedeniyle çıkıp çıkmadığı şeklindeki soru üzerine Theodolu, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.

Güneye gitti, ifade verdi

Bu arada saldırıya uğrayan Asya Karaali, dün Güney Kıbrıs Rum kesimine giderek, ikinci kez ifade verdi. Karaali’nin tutuklanan iki kişiyi teşhis ettiği öğrenildi.

Dimitriu olayı kınadı

Karaali’nin darp edilmesi olayının yankıları sürerken, Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu, sosyal medya hesabı Twitter aracılığıyla bir açıklama yaparak olayı kınadı.

Dimitriu yaptığı açıklamada, şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin olayları kınadığını ifade etti.

Dimtriu ayrıca, son günlerdeki şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olaylarının, münferit olarak ele alınmaması gerektiğini de belirtti.