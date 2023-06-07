Ekolojik kriz kapıda

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, bütün dünyada küresel ısınmanın etkisini azaltmak yönünde yoğun ağaçlandırmalar yapılırken, KKTC'de tam tersine yeşili azaltmak, yok etmek için adeta yarış yapıldığını savunarak, “Bugün ülkemizde yasa, tüzük ve yönetmenlik tanımayan orman ve yeşilin katledilmesi ve yok olmasına seyirci kalan bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız” dedi.

Vakıf, ormanların gelecek demek olduğunu vurgulayarak, onları korumak ve çoğaltmak için tüm doğa sevenleri ve sivil toplum örgütlerini birlikte mücadeleye çağırdı.

Açıklamada, insanlığın tarihsel açıdan çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmesi, ekilebilir tarım alanlarının sınırına gelmesi, ozon tabakasının delinmesi ve iklim değişikliği, erozyon ve her gün artan çevre kirliliği nedeniyle dünyanın ekolojik bir krizin eşiğine geldiğini belirtti.

Bu olumsuzluğun en önemli nedenininse insan eylemleri sonucu doğal dengenin bozulması olduğunu ifade eden Vakıf, “Bunun da en önemli nedeni orman kaynaklarının yok edilmiş olmasıdır” dedi.

Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:

-Geçmişte yılda ortalama 2 veya 3 milyon fidan üretirken günümüzde bu rakam 100 – 200 bin gibi komik rakama geriletilmiştir.

-Orman alanları yangınlara karşı korumasız durumdadır. Yangın önleme ve mücadele konusunda zafiyetler vardır. Alınması gereken önlemler yetersiz, eksik ve aksaktır.

-Orman alanlarında keçi otlatılması yasak olmasına rağmen başıboş otlatma kanunsuz bir şekilde devam etmektedir.

-Yoğun böcek zararlılarına karşı hiçbir etkili tedbir alınmıyor, ormanlar böcek salgını riski ile karşı karşıya bırakılmıştır.

-Ormanlık, zeytinlik, harupluk ve makilik alanlar rant uğruna hızla yok edilmektedir.



Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023, 09:54