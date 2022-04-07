Memleket bu halde

Suna ERDEN

Girne’de bir şirkete ait dairelerin kiralarını toplamakla sorumlu olan Adem Hançer hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlının bir dairede oturan şahıstan aldığı 3 aylık kira bedeli olan 7 bin 500 lirayı çalıştığı şirkete vermeyerek çaldığı belirtildi. İfadesinde suçunu kabul eden zanlının parayla kirasını, elektriğini, suyunu ödediğini itiraf etti. Soruşturma amaçlı 3 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebiyle duruşmaya çıkarıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 1 Nisan tarihinde gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Zanlı hakkındaki suçlamaları aktaran polis, Hançer’in 2022 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de bir şirkete ait dairenin 3 aylık kira bedeli olan 7 bin 500 TL nakit parayı kiracıdan alıp mal sahibine teslim etmeyerek çaldığı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde aldığı parayı kendi kirasına, elektrik faturasına yatırdığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, askıda mülke tecavüz ve ciddi darp suçlarından meselesi olduğunu belirtti.

Polis, zanlının daha önceki davalardan dolayı teminat şartları kapsamında ülkede bulunduğunu, çalışma izninin de iptal edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 3 gündür tutuklu olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.