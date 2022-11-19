Meral tedavi altında

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Ali Meral yaralandı. Kaza Meral’ın yönetimindeki araçla önce bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarpıp takla atması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan Meral tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında, Alayköy’de, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda CG070 plakalı aracıyla seyreden 41 yaşındaki Ali Meral Girne Amerikan Koleji önlerindeki kavşağa geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpıp refüj içine çıktı.

Savrulmaya devam eden araç refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Meral, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meral’in durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.