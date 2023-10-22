Mercek altında

Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında Gazimağusa’da tutuklanan doktor Behlül Sütçü ile eczacılar İbrahim Avcı ve Besim Sevindik dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iki eczacı tarafından 8 ayda Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 7 bin 481 gönderildiği, bunlardan bin 244 tanesinin incelendiği, 34’ünün sahte çıktığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, zanlıların 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında, sosyal sigortalı hastalar adına sahte reçete düzenleyerek, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedavüle sürüp sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, Besim Sevindik’in 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderdiği 2 bin 875 reçetenin 2 bin 25 tanesinin doktor Behlül Sütçü tarafından yazıldığını açıkladı. Polis, İbrahim Avcı’nın ise 2023 Ocak ve Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara 4 bin 606 reçete gönderdiğini, bu reçetelerden 4 bin 160 tanesinin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanarak teminata bağlanan bir doktor tarafından yazıldığını açıkladı. Polis, Sevindik’in işlem yaptığı reçetelerden 544 tanesinin incelendiğini, 18’inin sahte çıktığını açıkladı. Polis, Avcı’nın işlem yaptığı reçetelerden de 700 tanesinin incelendiğini, 16’sının sahte çıktığını belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü ve incelenecek reçetelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 09:44