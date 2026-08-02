Meşale Festivali coşkusu başladı

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesi ile DİGEM iş birliğinde düzenlenen 11. Meşale Festivali, Dağyolu köyünde gerçekleştirilen etkinlikle kapılarını açtı. Dokuz gün boyunca farklı köy ve mahallelerde devam edecek festival, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle bölge halkını bir araya getiriyor.

Festivalin açılış programında Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları ekipleri sahne alırken, Buffer Zone ile Belgin ve Davut Ceylangüden konserleri katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Halk dansları gösterileri ve konserlerle renklenen gecede, düzenlenen tombala çekilişiyle festivalin ilk günü tamamlandı.

31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında devam edecek festival kapsamında etkinlikler Yeni Mahalle, Pınarbaşı, Ağırdağ, Taşkent ve Dikmen'de sürecek. Festival programında Nejla Aykılıç, Grup Armonila, Adem Erim, Ahmet Evan, Frekans, Grup Pena, Dora Yılmaz ve Nafiz Dölek de sahne alacak.

Festival yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak. Program kapsamında düzenlenecek U12 Futbol Turnuvası ile Tavla Turnuvası sayesinde her yaştan vatandaşın etkinliklere katılması hedefleniyor.

Dikmen Belediyesi ile DİGEM, kültür, sanat ve sporu buluşturan 11. Meşale Festivali'ne tüm halkı davet ederek, festival boyunca düzenlenecek etkinliklerde bölge sakinlerini bir araya gelmeye çağırdı.