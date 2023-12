Mikrofon sizde

Serdar ŞENGÜL

Yeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz… 2023’ü sonlandırırken, Diyalog muhabirlerinin mikrofon uzattığı vatandaşlar ‘yaşanan iyi ve kötü’ olayları, ayrıca 2024’ten beklentileri anlattı…

Vatandaş görüşlerini yayınlamaya devam ediyoruz.

Ne dediler…?

Adil İzler

“2023 yılı benim ve ailem için fena sayılmazdı. Özellikle bu yıl her şeye alıştık, ölümlere zamlara ama yine de şükretmek gerek. Ben bu adaya bir ümitle gelmiştim, gaziyim bu topraklarda hizmet verdim ama vatandaşlık alamadım bu beni çok üzdü.”

Mustafa Ak

“Bu yıl bizim için bir açıdan güzel geçti; oğlumuzu evlendirdik ama ekonomik olarak zor bir yıldı, bu yaşa geldik geçinmek için hala çalışıyoruz. Her yerde sıkıntı var, bu sıkıntılar yeni yılda inşallah biter.”

Ömer Meraklı

“Bu yıl eşimi kaybettim, benim için kötü bir yıldı. Hastanelerimiz ve eğitim kötü durumda. Maalesef bu sıkıntılar çözülemiyor dağımız taşımız gidiyor. İnşallah yeni yılda ülkemiz tüm sıkıntıları atlatır.”

Kemal Özyanamlı

“2023 yılı ekonomik anlamda zorlayıcı bir yıldı inanın birikimlerimizden yiyerek geçinebildik. Hükümetin suçu da yok, ülkeyi bu hale biz getirdik. İnanıyorum ki bazı şeyler düzelecektir, 2024’te herkese afiyet dilerim.”

Sadık Üstüner

“Çok fazla bir sorunum olmadı 2023’te. Artık sağlığım iyi mi, nefes alıyor muyum diye bakıyorum hayata. Ama bakıyorum da Kıbrıslı kültürü kalmadı, ne yazık ki yaşatamadık kültürümüzü, dostluk ilişkisi de kalmadı bu gerçekten çok kötü. Yeni yılda dilerim ki Kıbrıslılar çoğalır.”

Fatma Büyükhüseyin

“2023 nasıl geçti ben de bilmiyorum; ilaç yok, ekonomi kötü, her şey pahalı.

Hükümetten çok şey bekledik ama umduğumuzu bulamadık. Ülkemizde Türkçe konuşanda kalmadı bu gerçekten çok üzücü, hiç bilmediğim insanlar etrafta geziyor, korkuyoruz. Dilerim ki yeni yılda gelirlerimiz düzelir ve refah dolu yıllara kavuşuruz.”

Eren Büyükhüseyin

“2023 yılında eğlenceli vakit geçirdik. Yeni yılda da köpeğimizle vakit geçireceğiz ve yeni yıldan tek beklentimiz var o da güzel hediyeler herkese mutlu yıllar.”

Emir Çayır

“2023 zamlarla mücadele ettiğimiz bir yıldı. Yıl çalışmakla geçti, yeni yıldan beklentim yok daha kötü olacak bence. Ama yine de savaşların olmayacağı bir yıldır dilerim.”

Mustafa Bayur

“Bu yıl iyi bir yıl değildi, annemi kaybettim ve bu yılı gerçekten hiç sevemedim. Ayrıca ekonomimiz çok bozuldu, geleceğe dair hiç umudumuz yok, ben üreticiyim ve devlet üreticinin 2024’te yanında olmazsa ciddi kırılmalar olacak.”

Ökkeş Aybalı

“2023 yılı çok kötü bir yıldı ve asgari ücret belimizi büktü. Dilerim 2024’te böyle olmaz, genel olarak bu yıl ölü bir yıldı diyebilirim.”

Mahmut Yağmur

“Benim için bu yıl normal bir yıldı; çalıştım ve kazandım şükürler olsun. Paramızı da kazandık giderlerimiz de oldu çalışıp karşılığını gördüğüm bir yıldı ve bu ülkede çalışan için para boldur. 2024 yılında da dilerim her şey güzel olur, herkese iyi yıllar diliyorum.”