Millet yandı esnaf battı

Serdar ŞENGÜL-Abdullah SUİÇMEZ

Ülke genelinde aşırı sıcak hava etkisini sürdürürken, elektrik kesintilerin daha da artması vatandaşları iyice bunalttı. Sosyal medya paylaşımında Kıb-Tek’e küfür yağdıran vatandaşlar, elektrik sorununa 49 yılda çözüm üretilememesinden yakındı.

Artan enerji talebini karşılayamayan Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) son 2 haftadır dönüşümlü kesinti uyguluyor.

Hava sıcaklığının 48’e kadar yükseldiği bir günde yaşanan kesintiler yüzünden hem konutlarda, hem de iş yerlerinde bunalım noktasına gelen vatandaşların bir kısmı eylem çağrısı yaptı. Turistlerin yoğun olduğu Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısında iş yapamaz duruma gelen esnaf da yetkilileri sert ifadelerle eleştirdi.

Sosyal medyadan tepki yağıyor

Sosyal medya kullanıcılardan Yusuf Barbet, yıllardır yaşanan elektrik sorununun tarihe karışması için halkın ayaklanması gerektiğini belirtti. Nazan Kay isimli vatandaş ise “Sizin elektriğiniz yoksa bizim de paramız yok. Faturaları ödemeyeceğiz” paylaşımında bulundu. Ümir Ömer, alternatif enerji sistemlerine geçilmesi gerektiğini, aksi halde yıllardır yaşanan elektrik sorununun bitmeyeceğini ifade etti.

TV programcısı Nupelda Karabuğday da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bana sürekli ‘memleketine dön, git, istenmiyorsun’ diyen faşistler beni kaçırtamadı ama bu elektrik kesintisi kaçırtacak sonunda. Kıb-Tek'e de neden sövdüğünüzü anlamıyorum, santraller dinozor çağından kalma, bugün tamir edilse yarın yine bozuluyor. Bunca yüksek kullanım kapasitesine karşın haçanabir tamir edilecek? Birilerine sövmek yerine, desenize ‘yeni santral alınsın’ diye...”

Turistlere de rezil oluyoruz

Elektrik kesintilerden dolayı iş yapamayan esnaf da dert yandı. Diyalog’a konuşan Arasta esnafı, özellikle hasta somları turistlerin tarihi çarşıya akın ettiğini ve sıcaklardan dolayı dükkânlara girmediğini ifade ederek, elektrik kesintisi yaşanmasının yüz kızartıcı olduğunu belirtti. Özellikle restoran işletmecileri, vantilatör ve klima çalıştıramadıklarını, güneyden gelen turistleri ağırlayamadıklarını dile getirdi. Esnaf, maddi açından zarara uğradıklarını belirterek, “Kim ödeyecek” diye sordu.

Arasta esnafı ne dedi…?

Mete Erdemli

“Elektrik kesintilerini gerekçe göstermeden ve her gün bakım onarım çalışması adı altında yapılmasına karşıyım. Restoranda çalışıyorum ve müşterilerimiz bu durumdan şikayetçi mali kayıplarımız oluyor ve bunu karşılayamaz durumdayız artık. Yöneticiler, 5 yıl sonra yani kabloyla elektrik gelene kadar ne yapacağımızı bize söylesin. Bu kesintilerle, bu yönetimle 5 yıl Türkiye’den elektrik gelmesini bekleyemeyiz, mağduruz.”

Ahmet Cabacaba

“Elektrik kesinkilerinden dolayı çok gerginim ve vatandaşlar da artık patlamak üzere. Müşterilerimize elektrik yok demekten utanıyoruz. Diyalog Medya ve Reşat Akar sesimizi duyuruyor. Haber vermeden yapılan elektrik kesintileri bizleri bu sıcakta bunaltıyor.”

Şaziye Kurt

“Elimde şu an elektronik pervane var ve her elektrik kesildiğinde bunu açıyorum. Müşterilerim de bu konudan hoşnut değil. Çalışanlarımda zor durumda bu sıcaklarda dükkanın içinde durulmuyor.”

Asiye Erdem

“Sıcaklıklarla başımız dertte ve bu kesintiler genel yaşantımızı olumsuz etkiliyor. Bir an önce bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Diyalog’a bu konunun üstünde durmasından ve sesimizi duyurmasından dolayı teşekkür ediyoruz.”

Şahin Mahan

“Buzluklardaki etler bu sıcaklarda önlem almazsak çöpe gidiyor ve zarara uğruyoruz. Restoranımız bu ay binlerce lira zarar etti. Bunu kim karşılayacak sağlığımızdan ve paramızdan oluyoruz. Her yaz aynı sorun, bu çekilecek bir dert değil bize bunu reva görenler utansın.”

Özker Ertaygur

“Restoran işletmecisiyim ve onlarca Rum turist elektrik olmadığında güneye geri dönüyor açıkçası maddi kayıplarımız var. Dolaplarımız, soğutucularımız bozuluyor ve bunlar yüksek maliyetlerde. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a teşekkür ediyoruz; sesimiz oluyor…

Binlerce liralık zararımız var, sesimizi ancak Diyalog sayesinde duyurabiliyoruz.”