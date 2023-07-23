Sürat ilk sırada

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde toplamda bin 731 araç kontrol edildi. Gazimağusa’da da ekipler kentin işlek bölgelerinde sıkı denetimler gerçekleştirildi, araçların evrakları kontrol edildi, sürücülere alkol testi yapıldı.

Polisten yapılan açıklamada, toplamda bin 731 araç sürücüsü kontrol edildi, 89 sürücü süratli araç kullanmaktan, 13 sürücü alkol tesiri altında araç kullanmaktan ve 3 sürücü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere çeşitli suçlardan 347 sürücü rapor edildi, 28 araç trafikten men edildi.



