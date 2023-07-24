Eğlence doruklar ulaştı

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Otel’de hafta sonu eğlence zirve yaptı. Merit Park Otel’in sahnesine çıkan Arabesk müziğinin güçlü sesi Serkan Kaya sevenleriyle buluştu.

Yoğun ilginin gösterildiği konserde Serkan Kaya müthiş performansıyla izleyicilerini yine kendine hayran bıraktı.

Birçok seveninin fotoğraf isteğini kırmayan ünlü sanatçı gönüllerde taht kurarak, müthiş performansı ile geceye damga vurdu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sevilen sanatçı, hit şarkılarının yanı sıra arabesk müziğe damga vuran eserler ve türkülerle müzik severlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konser boyunca sevenlerine duygulu anlar yaşatan ünlü sanatçı Serkan Kaya ilerleyen saatlerde hareketli şarkılarla hayranlarına bol bol dans ettirip doyasıya eğlendirdi.

2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın eserlerinin bulunduğu projede yer alan Sanatçı Kaya, İbrahim Erkal’ın “Dönemem” adlı şarkısını sahnede seslendirdi ve 26 Temmuz Çarşamba günü klibinin yayınlanacağını sevenlerine müjdeledi.

Ayrıca Müslüm Gürses’in “Güldür Yüzümü” eserini de stüdyoda seslendirerek klip çekimini sevenlerine iletti.

Gençlerden umutluyum

Ülkemizde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Arabesk Müziği dinleyicilerinin bitmeyeceğinden bahseden Kaya, yeni nesil müzisyenlerin eski şarkıların kalitesinde şarkı üretmediğinden bahsetti.

Yeni nesil gençlerimiz naif ve iyi niyetli olmakla beraber duygularını ve hislerini yaptıkları şarkılara doğru yansıtamadıklarını düşündüğünü söyledi.

Kaya, “Gençlerden umutluyum, müzik adına güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. Ama bunun yanı sıra küçük odalarda basit sözlerle, basit melodilerle şarkı yaptıklarını görüyorum. Ruh hallerinin biraz karışık olduğunu düşünüyorum. Şu an popüler olduğunu düşünen gençlerin belirli bir süre sonra şu an ki popülerliğini koruyamayacaklarını düşünüyorum” dedi.