Telefon kavgası

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de tartıştığı 29 yaşındaki imam nikahlı eşini ciddi şekilde darp ederek, hamile kadının hastanelik olmasına neden olan Erdal Kalkan, şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, hastaneye kaldırılan kadının Kadın Doğum servisinde tedavi edildikten sonra taburcu edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 20 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.10 sıralarında Alayköy’de zanlıya ait evde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı Erdal Kalkan’ın nikahsız olarak birlikte yaşadığı

6 aylık hamile olan S.Ç. ile aralarında telefon meselesinden dolayı tartışma çıktığını belirtti. Polis, zanlının çıkan sözlü tartışma esnasında eşinin vücudunun çeşitli yerlerine elleriyle gelişi güzel vurmak suretiyle darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, darp edilen kadının olay yerine giden ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, hamile olduğundan dolayı Kadın Doğum servisinde kontrol altına alınıp, yapılan tedavisine müteakip taburcu edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023, 04:21