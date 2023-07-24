Önce gezin, sonra karar verin

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pistinin açılışı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arıklı, havaalanının açılalı 48 saat olduğunu ve başarılı bir taşınma operasyonun yapıldığını vurguladı.

Arıklı ''Vaktiniz olduğunda Havaalanını gezin ve kararı kendiniz verin'' çağırısında bulundu.

Arıklı şunları belirtti:

Ercan Havaalanını Yeni Terminal binasını dolaşıyorum. Kimseye haber vermeden yalnız başıma incelemeyi tercih ettim. İki yolcu sırtları bana dönük Havaalanı hakkında konuşuyorlardı.

Birisi diğerine; “UBP buraya da mührünü vurmuş. Baksana her taraf turuncu”

Diğeri; CTP’yi de unutmamışlar. Tavan yeşil…

Yanlarına yaklaştım; “Yani bu muazzam binada bu ayrıntılara mı takıldınız?” dedim gülerek. “Yok” dedi bir tanesi. “Tuvaletler berbat” diyerek bir yeri işaret etti. O tarafa gittim. Açık olan tuvaletlere baktım. Pırıl pırıl. Ama bir tanesinde tuvalet kağıdı yerlere atılmış. Pis yolcunun suçu da Havaalanına yazılıyor yani.

Havaalanı açılalı 48 saat oldu. Başarılı bir taşınma operasyonu yapıldı. Birileri hala daha bu muazzam eserle uğraşmaya, onda bir takım eksiklikler bulup abartarak sosyal medyada yayınlamaya, böylece içinde bulundukları aşağılık kompleksinin gereğini yerine getirmeye çalışıyor.

Evet bazen kısa süreli de olsa havaalanının bazı bölümlerinde kısa süreli de olsa elektrik kesintisi veya arızası yaşanıyor.

Bir El-Sen yetkilisi Ercan’da geçici elektrik kullanıldığını, bunun tehlikeli olduğunu söylüyor. Gülüyorum. Bu zihniyet, geçmişte pandemi hastanesi projesine onay vermediği için aylarca o hastane geçici elektrikle çalışmıştı.

Ercan’da eksiklikler yok mu? Elbette var. Yeni açılan bütün havaalanları ilk açıldığında ortaya bir takım eksiklikler çıkar ve zaman içerisinde bunlar giderilir.

Öte yandan taşınma işi muazzam bir operasyonla başarılı bir şekilde gerçekleşti. Düşünsenize ilk gün 80 uçak ve 14.000 civarında yolcuya hizmet verildi. Muhaceret polisinin eksikliği yüzünden bazı seferler 10-15 dakika gecikse de bu da kısa sürede giderildi.

Demem o ki; Artık bu güzel eseri itibarsızlaştıra kulak asmayın. Kasıtlı olarak ajitasyon yapanlara prim vermeyin. Onları içinde bulundukları aşağılık kompleksi ile baş başa bırakın. Vaktiniz olduğunda Havaalanını gezin ve kararı kendiniz verin.''



Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023, 02:28