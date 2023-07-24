Tuzla köyü kahramanlarını andı

Tuzla köyünde 1956-1974 yılları arasında Şehit düşen 21 Kıbrıslı Türk, Tuzla Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, Saygı Duruşu ve Saygı Atışı’nın ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının büyük direnişler göstererek, bugünlere geldiğini hatırlatarak, bu uğurda Tuzla’da şehit düşenleri rahmetle andı, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diledi.

Kıbrıs Türk halkının ulaştığı en büyük zirvenin, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın gerçekleşmesi olduğuna vurgu yapan Töre, özgürlük ve bağımsızlığın her şeyden önemli olduğunu kaydetti ve bunlardan vazgeçmenin asla mümkün olmadığını belirtti.

“Bağımsızlıktan taviz vererek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçerek Kıbrıs’ta bir barışa ulaşılamaz” şeklinde konuşan Zorlu Töre, “Kıbrıs’ta eğer bir anlaşma olacaksa 2 eşit egemen devlete dayalı, bir anlaşma olacak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi de sulandırılmadan devam edecek” dedi

Uluçay: Birlik ve beraberlik içinde olmayı başarıyoruz

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, Tuzla’nın Mağusa’nın önemli bir parçası olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Tuzla köyünde şehit düşenleri rahmetle andı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşananlara dikkat çeken Uluçay, o günlerin gençler tarafından iyi bilinmesini ve asla unutulmamasını istedi. Zorluklar karşısında başarılı olmanın en önemli adımının birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olduğuna vurgu yapan Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk halkının farklı düşünce ve anlayışa sahip olsa da gerektiğinde birlik ve beraberlik içinde olmayı başarabilen bir toplum olduğunu anımsattı ve bunun en güzel örneğini Türkiye’de meydana gelen depremde yaşandığını belirtti.

Kentte geçtiğimiz günlerde yaşanan temizlik kampanyası sırasında da birlik ve beraberliğin, dayanışmanın çok güzel örneğini yaşadıklarını söyleyen Uluçay, katkı koyanlara teşekkür etti ve belediye olarak birlik-beraberlik içinde hareket etmeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Uluçay, "Baykal Tünelinin" varoluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatarak, belediye olarak bu tünelin açılması için gerekli adımlara hazır olduklarını da söyledi.

