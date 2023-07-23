Sil baştan

Limandaki çalışmalar nedeniyle aylardır iş yerleri kapalı olan esnaf biraz daha bekleyecek. Çakıl taşı döşeme işlemlerinin ne zaman biteceği belirtilmezken, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, projenin müteahhite verildiğini, daha fazla mağduriyet yaşanmaması için hızlı bir şekilde tamamlanacağını bildirdi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Girne Antik Liman projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Projeyle ilgili 24 Eylül 2022’de ihaleye çıkıldığı ve Aralık ayında sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, “Bölgenin 1. derece koruma alanı olması vesilesi ile bölge içinde yapılan tüm çalışmalar dairemiz tarafından gerek zemininde yapılan kazı çalışmaları, gerekse binaların cephelerindeki restorasyon çalışmaları teknik personelimizin kontrolü ile birlikte yürütülmektedir” denildi.

Bu bağlamda, projenin hazırlık aşamasında ve ihaleye çıkılmadan önce üst düzey yöneticiler tarafından planlama onayı için görüş alındığı kaydedilen açıklamada, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından hazırlanan projenin Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulması gerekmediği dönemde projede çalışan teknik personel tarafından bilgi verildiği ve ihaleye çıkıldığı anlatıldı.

Zemin döşemesi uygun değil

Açıklamada, Aralık 2022’den bu yana projenin değişik zamanlarda basına ve sosyal medyaya haber olarak çıktığı ve özellikle Şubat ayında kazı esnasında bulunan tren raylarının medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kazı esnasında bulunan bulgularla birlikte projede mecburi değişiklikler yapılmış olmasına rağmen hiç bir kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Örgütü’nün kendilerine tepki göstermediği belirtildi.

Açıklamada, altyapının yüzde 90’ının tamamlanması ile birlikte zemin döşemesine geçildiği ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından zemin döşemesinin uygun olmadığı görüşünün iletildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Anıtlar Yüksek Kurulu'na projenin sunumu yapıldığı zaman kurul farklı bir zemin döşemesi için karar üretmiştir. Bu bağlamda daire kısa süre içinde alınan karara uygun yeni proje hazırlayarak Kurula sunmuş ve 26 Haziran 2023 tarihli kurul karar ile uygulanması uygun görülmüştür. Projenin hem Planlama onayı alınmış hem de Anıtlar Yüksek Kurulu onayı alınarak uygulama için hazır hale getirilmiştir” denildi.

Gelinen aşamada karar gereğince dökülmüş olan betonun sökülerek alandan uzaklaştırılacağı ve sıkıştırılmış kum ile birlikte beton parke zemine döşemesinin yanı sıra bina cepheleri ve rıhtım tarafında projede belirtilen yerlerde çakıl taşı döşeneceği anlatıldı.