Yoğun bakımda

Lefkoşa’da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Şevket Arslan ağır yaralandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü yoğun bakıma alındı. Kaza, diğer araçlara yol hakkı vermeden çembere giriş yapan 22 yaşındaki Kayra Besim isimli sürücünün, Şevket Arslan yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre; saat 03.30 sıralarında Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana geldi. Kayra Besim, yönetimindeki NY 182 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerindeki çembere geldiğinde, sağından gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yaptı. Sürücü, bu esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Şevket Arslan yönetimindeki JS 989 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan JS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Şevket Arslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. NY 182 plakalı araç sürücüsü Kayra Besim tutuklandı.

Gönyeli’de yaya yaralandı

Öte yandan bir başka kaza da Gönyeli'de meydana geldi.

Gönyeli'de Öğretmenler Caddesi üzerinde, önceki akşam saat 18.30 sıralarında, Lütfiye Taksoy (K-43) yönetimindeki NZ 136 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun diğer tarafına geçmeye çalışan yaya Tohtagül Jumabayeva (K-30)’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Tohtagül Jumabayeva, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.