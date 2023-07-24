Uzman doktorlar tetikte bekliyor

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, aşırı sıcakların yaratabileceği sağlık sorunlarına karşı tüm sağlık servislerinin 24 saat hazırlıklı olduğunu söyledi. Tüm acil servislerimiz hazırdır” diyen Altuğra, hastanın durumuna göre ihtiyaç duyulan tedaviyi uygulayacak doktor, sağlık görevlisi ve ekipmanın hazır olduğunu dile getirerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki acil tıp uzmanının görev yapmakta olduğunu belirtti.

Aşırı sıcakların halk sağlığına etkilerine ilişkin olarak açıklama yapan Bakan Altuğra, vatandaşların aşırı sıcaklarda çok dikkatli olmaları gerektiğine işaret ederek, bu konudaki uyarıları sıklıkla yapmakta olduklarını anımsattı.

Hafta içerisinde yapılan uyarıda mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğinin altının çizildiğini ifade eden Altuğra, özellikle de kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının bugünlerde çok dikkatli olması ve dışarıya çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, bir yandan vatandaşları uymaları gereken hususlar konusunda bilinçlendirdiklerini, diğer yandan, oluşabilecek sağlık sorunlarının giderilmesi için de ülke

genelinde gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Sıcak havaya bağlı olarak sağlık sorunu yaşayan bir kişinin, en yakın devlet hastanesinin acil servisine müracaat edebileceğini ifade eden Altuğra, 112 hattından ambulans talebi de yapılabileceğinin altını çizdi.

Tüm acil servislerimiz hazırdır

Aşırı sıcaklarda en sık karşılaşılan sağlık sorununun güneş çarpması olduğuna değinen Sağlık Bakanı Altuğra, şikayetler değişken olabileceğini ancak en fazla aşırı sıvı kaybından kaynaklı rahatsızlıkların yaşandığını kaydetti.

Altuğra, sıcağa bağlı rahatsızlık yaşayan kişilerde tansiyon düzensizliğinin de oluşabileceğine dikkat çekerek, bu gibi durumlarda yapılacak muayene sonucunda ihtiyaç duyulan tedavinin 7/24 uygulanmakta olduğunu belirtti.

“Tüm acil servislerimiz hazırdır” diyen Altuğra, hastanın durumuna göre ihtiyaç duyulan tedaviyi uygulayacak doktor, sağlık görevlisi ve ekipmanın hazır olduğunu dile getirerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki acil tıp uzmanının görev yapmakta olduğunu da anımsattı. Sağlık Bakanı Altuğra, herkesi mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarırken, zorunlu olarak dışarıya çıkacak kişilerin de şapka ve koruyucu güneş kremi kullanmaları, vücutta su ve tuz kaybı olacağından bol sıvı tüketmeleri gerektiğini hatırlattı. Kronik hastaların da diyetlerine uymalarının ve ilaçlarını düzenli kullanmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Altuğra, herkese sağlıklı günler temennisinde de bulundu.