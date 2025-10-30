Uyarıyoruz

KKTC önlem almazsa güneyden alışverişler daha da artacak

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada taze ve donmuş sebze ve meyveler dahil olmak üzere bazı zorunlu tüketim maddelerine 2026 yılının sonuna kadar sıfır KDV uygulanacağını söyledi. Bebek sütü, çocuk ve yetişkin bezleri, kadın hijyen ürünleri sıfır KDV kapsamına alındı.

Güneyden alış-veriş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısında her geçen gün artış olduğuna dikkat çeken ekonomik çevreler, KKTC hükümetinin piyasayı ucuzlatmak için adım atması gerektiğini söyledi. Ekonomistler “güneydeki gibi bazı temel ürünler bizde de sıfır KDV kapsamına alınmalı, ancak bunun ithalatçı ve satıcılar tarafından uygulanıp, uygulanmadığı denetlenmelidir” dedi.

Enflasyon sıfır

Rum Maliye Bakanı Keravnos, güneyde enflasyon rakamının sıfır olduğunu, buna karşın dar ve sabit gelirli insanları korumak amacıyla zorunlu tüketim maddelerine sıfır KDV uygulamasını devam ettireceklerini söyledi. Keravnos "Bu önlem, onların elde edebilecekleri geliri artırıyor ve yaşam standartlarını iyileştiriyor" diye ekledi.

Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı için sıfır KDV’den kaybının 27 milyon Euro olduğunu, 2026 için de yaklaşık aynı rakamı bulacağını belirtti.

Rum Tarım Bakanı AB'den destek istedi

Bu arada Tarım Bakanı Maria Panayiotou, Lüksemburg'da düzenlenen AB Tarım ve Balıkçılık Bakanları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, eşi benzeri görülmemiş kuraklıktan etkilenen Kıbrıslı çiftçiler için AB'nin acil desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konsey, yeşil mimari, piyasa koşulları, nesiller arası yenilenme ve yaklaşan Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) ton balığı toplantısına odaklanarak 2027 sonrası Ortak Tarım Politikası (OTP) önerisini görüştü.

Panayiotou, açıklamasında Kıbrıs tarımı üzerindeki dramatik kuraklık etkilerine dikkat çekerek, AB fon desteği çağrısında bulundu ve her üye devletin kendi koşullarına göre uyarlanmış, nesiller arası yenilenmenin gerçekçi bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı. 2026 yılı için olumsuz tahminlerle tüm gıda sektörlerinin etkilendiğini vurgulayan Panayiotou, Kıbrıs'ın çiftçilere yardım için AB yardımı talebini destekledi.

