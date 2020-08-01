Çalışanlar gitti, siparişlerin büyük bir kısmı iptal edildi ve mobilya sektörü de krize girdi

Ömer KADİROĞLU

Elektrik fiyatları, imalatta kullanılan malzemelerin dövizle ithal edilmesi gibi etkenlerden dolayı sıkıntılı olan üretim sektörü, salgınla birlikte dibe vurdu.

Hali hazırda birçok sorunla boğuşurken bir de salgının etkilerinden dolayı daha da zor duruma düşen iş alanlarından biri olan mobilyacılık sektörü çok ciddi sorunlar yaşıyor.

Mobilyacılar, ekonomik sorunların yanı sıra personel sıkıntısıyla da boğuşuyor.

Sektörde çalışan işçilerin Türkiye’ye döndüğünü, şu anda eleman bulamadıklarını ifade eden mobilyacılar, bunun yanı sıra iptal olan işler, piyasaya yapılacak ve alınacak ödemelerle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Diyalog’a konuşan mobilyacılar şunları söyledi:

Ne dediler?

Murat Yılmaz (Yılmazlar Möble)

“Şu anda eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Coronavirüs salgını sürecinde dört elemanımız yurt dışına gitti ve geri dönmedi. Giden personellerin yerine yenilerini bulabilmek için müracaat ettik ancak eleman bulamadık. Biz bir şekilde işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bu sektörde işyerleri artık personel bulamayacak. Çünkü yeni elemanlar yetişmiyor. İnsanlar sabırsızlaştı ve işlerini bir an önce teslim almak istiyorlar. Ancak eleman eksikliğinden dolayı müşterilerimize söz verdiğimiz tarihlerde işleri teslim etmekte zorlanıyoruz.

Müşterilerimizden aldığımız çekler var. Bizler de bu çekleri verip malzeme alıyoruz ancak çok tanınmış insanların bile çekleri geri dönüyor. Geri dönen çekler de bizleri ciddi sıkıntılara sokuyor. Salgın sonrasında iş yaptığımız çoğu toptancı kendini garantiye almak için veresiye çalışmaktan vazgeçti.

28 yıldır bu piyasadayım hiç kimse ile bir sorun yaşamadım ancak bu salgın düzenli giden işlerimizi olumsuz etkiledi. Şu anda yaşanan sıkıntılar bizi geriye götürdü. Bu işlerin tekrardan rayına oturması ve düzene girmesi önümüzdeki yıla kaldı. Bu yıldan pek bir beklentimiz yoktur.”

Murat Koç (Gama Reklam ve Mobilya)

“Karantina sonrası mevcut yarım kalan işlerimizi devam ettirdik. Piyasa daraldığı için birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 randımanla çalışıyoruz. Coronavirüs salgınıyla uzun bir kapalılık süreci yaşadık, bu süreçte firmamızda çalışan personellerimiz de yurt dışına çıkmadı. Hepsi hala işlerine devam ediyor. Salgın nedeniyle yaşanan kapalılık sürecinde devlet katkısı ile birlikte personelimize eksiksiz bir şekilde haklarını verdik. İş sayısındaki azalmanın yanı sıra gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok proje iptal oldu. Piyasadan alacağımız ödemelerle ilgili aksamalar da yaşıyoruz. Ancak biz ödemelerimizi eksiksiz yapıyoruz. Esnafın tekrar işlerini yoluna koyabilmesi benim tahminimce önümüzdeki yılın ortalarına kadar sürer. Bu sene bir beklentimiz yok. Turizm, eğitim sektörü şu anda yok. Nüfus azaldı ve birçok proje askıya alındı. Tüm sektörler bir biri ile bağlantılı olduğundan bizler de olumsuz yönde etkileniyoruz.”