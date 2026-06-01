Moda devleriyle yarışıyor

Gülden Hacımevlüt ALYAZ

Kıbrıslı Türk modacı İlkan Koral, Kıbrıs kültürünü uluslararası moda dünyasına taşıyan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Madrid’de kurduğu ILKAN.KO markasıyla faaliyetlerini sürdüren Koral, sürdürülebilir moda anlayışını geleneksel Kıbrıs el işleri ve kültürel motiflerle birleştirerek dünya podyumlarında yer alıyor.

1991 yılında Lefkoşa’da doğan Koral, çocukluğunun önemli bir bölümünü Vadili’de geçirdiğini ve sanatla ilk bağını burada kurduğunu belirtiyor. Özellikle Sevgi Nenesi’nin el işi, dikiş ve üretimle dolu yaşamının kendisini derinden etkilediğini ifade eden Koral, bu ortamın sanat tutkusunun başlangıç noktası olduğunu söylüyor. Eğitim hayatında farklı yönelimler yaşayan Koral, Türk Maarif Koleji’nden mezun olduktan sonra hem İngiltere’de sanat tasarımı hem de Ankara’da veterinerlik eğitimi aldı. Daha “garanti bir meslek” düşüncesiyle veterinerliği tercih eden Koral, eğitimini tamamladıktan sonra veterinerlik iç hastalıkları alanında doktora sürecine başladı. Ancak bu süreçte kendisini ait hissetmediğini fark ederek mesleği bırakma kararı aldı. Bu karardan sonra hayatında radikal bir değişiklik yapan Koral, sırt çantası ve sınırlı imkânlarla Napoli’ye giderek yeni bir yaşam kurdu. Burada bir barda çalışarak geçimini sağlayan Koral, farklı ülkelerden gelen insanlarla tanışarak hayat deneyimini genişlettiğini ifade ediyor. Daha sonra Fas, Brezilya ve İspanya’ya uzanan bir yolculuğa çıkan Koral, her ülkede çalışarak yaşamını sürdürdü ve bu süreci bir “hayatta kalma ve kendini keşfetme süreci” olarak tanımlıyor.

Brezilya’da São Paulo, Rio de Janeiro ve Porto Alegre gibi şehirlerde bulunan Koral, bir at çiftliğinde çalıştığını ve bu dönemde İspanyolca öğrenmeye başladığını belirtiyor. İspanya’nın Granada kentine geçmesiyle birlikte moda alanına yönelmeye karar veren Koral, burada hem dil öğrenmeye hem de tasarım üzerine portfolyo oluşturmaya başladı. Daha sonra La Universidad de la Moda’da yüksek lisans eğitimi için kabul alan Koral, bu süreçte profesyonel dikiş ve kalıp bilgisi edinerek tasarım becerilerini geliştirdi. Aynı zamanda dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Inditex grubuna bağlı Lefties ve Stradivarius mağazalarında çalışarak sektörün işleyişini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Yurt dışında yaklaşık 10 yıl geçirdikten sonra Kıbrıs ile yeniden bağ kuran Koral, 2022 yılında Fashion Heritage Network Cyprus’a (FHNC) üye oldu. Bu süreç, onun için Kıbrıs kültürüyle yeniden temas kurduğu bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İlk koleksiyonu “Camino”

İlk koleksiyonu “Camino”yu 2023 yılında sergileyen Koral, bu koleksiyonla kendi yaşam yolculuğunu sanata taşıdığını ifade ediyor. 2024 yılında ise “Allongé” adlı koleksiyonunu Kıbrıs kültürü, aile yapısı ve sürdürülebilirlik temaları üzerine geliştirdi. Bu çalışmalarla birlikte uluslararası alanda görünürlüğünün arttığını ve maddi olarak da üretimlerinden kazanç elde etmeye başladığını belirtiyor.

Özel bir koleksiyon hazırladı

Aynı yıl kendi markası ILKAN.KO’yu kurarak bağımsız tasarımcı kimliğini güçlendiren Koral, üçüncü koleksiyonu “Gırmızı” ile İspanya’da sanat çevrelerine satış yapmaya başladı. Ardından Dünya Sürdürülebilirlik Örgütü ile iş birliği kapsamında sürdürülebilir materyallerden oluşan özel bir koleksiyon hazırladı.

Bu süreçte Kıbrıs el işlerine yönelen Koral, özellikle Lapta işi motiflerini tasarımlarına taşıdı. “A Summer Feast in Lapithos” adlı koleksiyonunu Milano Moda Haftası’nda sergileyerek Kıbrıs kültürünü uluslararası bir platformda tanıttı. Koral, çalışmalarında Kıbrıs kültürünü modern moda ile birleştirmeyi hedeflediğini ve ILKAN.KO markasını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini ifade ediyor. Genç tasarımcı ayrıca Kıbrıslı Türk gençlere seslenerek, imkânsızlık algısına kapılmadan denemekten ve üretmekten vazgeçmemeleri gerektiğini vurguluyor.