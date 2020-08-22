Mostafa Ahmed’i hastanelik ettiler

Suna ERDEN

Nijerya ve Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi 8 kişi, arkadaşlarıyla kavga ettiği gerekçesiyle Gönyeli’de yaşayan Mostafa Ahmed’in evini bastı.

Zanlılar; demir sopa, zincir, kemerle Ahmed’i darp edip, yüzüne yumruk attı, karnına tekme vurdu. Zanlılar daha sonra Ahmed’in güneş gözlüğü ile kumbarasında sakladığı 300 lirasını çaldı.

Ahmed’in şikâyeti üzerine gözaltına alınan ve üçü akraba olan Rawan Khidir, Mohamed Khidir, Rawan Jamal Khidir, Mohamed Shareef, Haitham Hussein, Flafe Mohammad, Abdullah Abudaqqa, Muhaned Alhamdi dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada darp ve hırsızlık olayının 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Tekme, zincir, sopayla vurdular

Soruşturmayı yapan polis, 8 zanlının Rawan Khidir ile tartıştığı gerekçesiyle Mostafa Ahmed’in Gönyeli bölgesindeki evine girip, demir sopa, zincir, kemer ile vurup, ayrıca yumruk ve tekme ile darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra Ahmed’in güneş gözlüğünü ve içerisinde 300 Türk Lirası bulunan para kumbarasını çaldıklarını anlattı. Polis, ayrıca adı edilenlerin tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bir adet bıçağın bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklandığını, evlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları zincir, sustalı bıçak, kemerin bulunduğunu kaydetti.

Zanlıların KKTC’de öğrenci statüsünde bulunduklarını, alınacak ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, soruşturma amaçlı 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.