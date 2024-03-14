Kulakların pasını sildi

Fantazi müziğinin sevilen ismi Bülent Serttaş 8 ve 9 Mart tarihlerinde Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı. Sahne öncesi Merit Lefkoşa çalışanlarının kendisi için özel olarak hazırladığı sanat hayatının 41.yılı pastasını keserken duygulanan Serttaş teşekkürlerini dile getirdi.

Dillerden düşmeyen şarkılarının hepsini sevenleriyle birlikte seslendiren Serttaş, kulakların pasını silerek unutulmayacak 2 geceye imza attı.

Son günlerin en popüler parçası olan Dilber’i de sesleniren sanatçıya sevenleri dansları ile eşlik etti. Hayranlarını kırmayarak istekleri de tek tek seslendiren ünlü sanatçı 2 saat süren sahne performansının ardından sevenlerine ve çalısanlara teşekkür ederek sahneden ayrıldı.