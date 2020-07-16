Müebbet hapsi istenecek

Suna ERDEN

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde tek başına yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’i işkence ile öldüren Türkmenistanlı Azat Nurmamedov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cinayetten birkaç saat sonra yakalanan ve 25 Haziran 2020 tarihinden beri polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı müebbet hapis öngören planlı cinayetten yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, zanlı Azat Nurmamedov’un Yeniknet’te yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz’in karnına bir kez soktuktan sonra başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak öldürdüğünü anımsattı.

Polis, zanlının ayıca Akdeniz’e tekme attığını, öldürmeden önce kafasına tava ile vurduğunu da söyledi. Olaydan sonra kaçan zanlının Lefkoşa’da saklandığı evde tespit edilip, tutuklandığını kaydeden polis, sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının cinayetin ardından Akdeniz’e ait 2 bin TL, 10 Dolar, 465 Sterlin, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını çaldığını hatırlattı. Polis, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının işlediği suçun müebbet hapis cezası öngördüğünü belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.