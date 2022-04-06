Mücadele sürecek

Belediyelerin birleştirilerek sayılarının azaltılmasını öngören yasal düzenleme kapsamında kapatılacak belediyeler arasında yer alan ve önceki gün Meclis önünde eylem başlatan Yeniboğaziçi Belediyesi’nin eylemi dün de sürdü. Bu arada Meclis önündeki eyleme Yeniboğaziçi ve Dikmen’in ardından Esentepe Belediyesi de katılarak destek vereceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, siyasilerle görüşme yaptıklarını görüşmelerin olumlu olduğunu fakat net bir cevap alana kadar eylemlerine devam edeceklerini yineledi.

Cumhuriyet Meclisi önünde, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin de kapatılmasını öngören yasal düzenlemelere karşı başlattıkları süresiz oturma eylemine devam edecekleri dile getiren Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, hükümetten net bir cevap alana kadar Meclis Üyeleri, belediye çalışanları ve köylülerle eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin hem turizm için önemli bir bölgede hem de uluslararası statüde bir belediye olmasından dolayı belediyenin kapatılması halinde bölgenin kazanılmış haklarını kaybedeceğini söyledi.

Belediyeler reformunu desteklediklerini fakat kent belediyelerinin yükünü daha fazla artırmanın sıkıntıları hafifletmeyeceğini, aksine büyük belediyeleri daha da sıkıntıya sürükleyeceğini dile getiren Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Cittaslow ağının Kıbrıs’taki başkenti olduğunu hatırlattı ve kapatılması halinde bu ağın çökeceğini yineledi.

Siyasilerle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini fakat net bir cevap alana kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getiren Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kapatılmaması yönünde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Eylem nedeniyle Lefkoşa'da Meclis önünde trafik tek şeritten ilerliyor. Meclis önündeki oturma eyleminde bazı belediye araçları da yer alıyor.

Esentepe de katılacak

Bu arada Meclis önündeki eyleme Yeniboğaziçi ve Dikmen’in ardından Esentepe Belediyesi de katılarak destek vereceğini açıkladı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), belediyeler reformuyla kapatılması öngörülen belediyeler arasında yer alan Yeniboğaziçi ve Dikmen belediyelerinin geçen pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattıkları “süresiz oturma eylemi”ne Esentepe Belediyesi’nin de katılarak destek vereceğini açıkladı.

BES, Esentepe Belediye Başkanı, yönetim kurulu ve emekçileriyle ortak olarak aldıkları kararla, bugün Esentepe Belediyesi’nin Yeniboğaziçi ve Dikmen Belediye emekçilerine katılarak “mücadelenin gücünü artıracaklarını” söyledi.

Sendika, hükümetin belediyelerin “sesini duymamaya” devam etmesi halinde Meclis önündeki “kalabalığın da mücadelenin gücünü de artıracakları” uyarısında da bulundu.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yönetim Kurulu adına konuya ilişkin açıklamada bulunan Sendika Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Hükümetin belediyeleri alelacele birleştirme çabası ne yazık ki sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Bahse konu istemin ülke haritası üzerinde işlevi ve oluru yoktur” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022, 10:07