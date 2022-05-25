Muhalefete yapıcı mesaj

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.00 sıralarında Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak 2022 TC-KKTC İktisati ve Mali İşbirliği Antlaşması bilgiye sunuldu.

Başbakan Ünal Üstel Meclis’te yaptığı konuşmada, UBP olarak bu zor dönemde ateşten gömleği giydiklerini ifade ederek, muhalefete hitaben “Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya, iş yapmaya hazırız” dedi.

Üstel, hükümete yönelik eleştirilere cevap verdi ve “gayrimeşru hükümet” suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

“Gayrimeşru hükümet” nasıl olur diye baktığını ve 1995’te, 2006-2009’da da bu tip olayların yaşandığını, ancak şu anda kurdukları hükümetin meşru olduğunu, çünkü hükümetin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun rızası ve Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’dan aldığı yetkiyle kendisine verdiği görevi, partinin en üst organlarından oy birliğiyle yetki alarak kurduğunu ifade eden Üstel, “Gayriliği nerede sorarım size” dedi.

“29 oyla onay aldık…”

Üstel, hükümetin Meclis’te de 29 oyla onay aldığını ifade ederek, “Bugün de ilk denetleme günü. Hükümete, bugün muhalefet de yardım eder. Ülke yangın yeri, ancak nelerle uğraştığımız ortada. Ekonominin dibe vurduğu bir dönemde halkımız Meclisten icraat bekler” dedi.

"Meclis'i gerekirse olağanüstü toplantıya çağıracağız"

Belediyeler Reformun arkasında olduklarını da ifade eden Üstel, “Gelin birlik beraberlik içinde reformlar yapalım, ülkemizi kendi ayakları üzerinde durduralım, insanımızın önünü açalım. Biz kararlıyız, bugün bu çalışmalara başladık, Meclisimizi de gerekirse olağanüstü toplantılara çağıracağız ve biriken yasaları geçireceğiz” diye konuştu.

Mali protokol üzerine de eleştiriler yapıldığını ama hep eleştiri yönüne bakıldığını ifade eden Üstel, halka yanlış bilgiler de verildiğini, ancak protokol içinde sağlık, karayolları altyapısına yönelik iyileştirmeler de olduğunu, bunların da söylenmesi gerektiğini kaydetti.

“Bıçak kemiğe dayandı”

Kamu Reformu, Hal Yasası gibi önemli yasaların yıllardır Meclis’te olduğunu ancak geçirilemediğini ifade eden üstel, “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile asrın projesi, bölünmüş yolların yapıldığını ifade eden Üstel, Sucuoğlu’nun imzaladığı protokole de aynı şekilde devam edeceklerini ancak önerilere de açık olduklarını söyledi.

Reformları, icraatları yapacaklarını, ülke insanının daha güzel rahat yaşaması için hükümet olarak çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Üstel, komiteleri yazda da çalıştıracaklarını, çalışmaları Meclis’e taşıyacaklarını, çünkü ülkenin, insanların bekleyecek bir dakikası olmadığını, iş birliği içinde hayati yasaları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ünal Üstel, ilk yapacaklarının Belediyeler Reformu olduğunu ve bu konuda ortak komiteleri kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Erhürman: İmzayı atan Başbakan görevde değil

Güncel konuşmalarda ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Protokolü imzalayan başbakanın artık görevde olmadığını anımsatarak, kendilerinin söylediği "gayrı meşru hükümet" söyleminin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da söylenerek "aleniyet kazandırıldığını" iddia etti.

Bu yapı tarafından hayata geçirilmeye çalışılan protokolle ilgili kendilerinin söyleyecek birşeyi kalmadığını ifade eden Erhürhan, 1 yıllık süreyi kapsayan protokole imza atanın en azından bu süre boyunca görevde kalmasının beklendiğini kaydetti.

Erhürman, 4 milyar 250 milyon TL'lik bir kaynak aktarımının yer aldığını, insanların bu paranın hemen geleceği inancıyla protokolün içeriğiyle ilgilenmediğini, bu tutarın içinde 2020’den kalan 733 milyon, 1 milyar 360’ının da 2021’den devrettiğini, 2 milyar 100 milyonun zaten önceden devir olduğunu, 2 milyar 150 milyonun 2022 özelinde öngörülen rakam olduğunu söyledi.

Bu tutarın karşılığında da her türlü taahhüdün verildiğini öne süren Erhürman, dövizin durumu ve içinde bulunulan durumun da göz önünde bulundurulmadığını belirtti.

Protokolde yer alan antlaşmaların da döviz üzerinden olmasını eleştirerek, bu protokolün KKTC anayasasını değiştirme anlaşması olduğunu savundu.

Erhürman reform denildiğinde özgürlük ve hakların genişletilmesi demek olduğunu ancak bu protokolde öyle olmadığını, zaten bu konuların ekonomik ve mali işbirliğiyle de alakası olmadığını söyledi.

Atun’dan Erhürman’a hatılırlatma

Maliye Bakanı Atun da, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, bu anlaşmaların uzun yıllardır yapıldığını, hepsinin kaynağı kullandırırken koşullar getirmesinin normal olduğunu belirtti.

Hükümetlerin yıllarca bütçe disiplini getirmek için uğraştığını, kendilerinin de bu çabanın bedelini ödediklerini kaydeden Atun, protokolden ekonomik ve mali işbirliğiyle ilgili maddeleri okudu.

Atun, bu anlaşmaların ülkenin refahını arttırmak için yapıldığını belirterek, ülke bütçesinde aldığı yerle ilgili bilgi verdi; Erhürman’ın imzaladığı ek protokolün Özgürgün’ün imzaladığı 2016-2018 yılı protokolü gereği olduğunu anlattı.

Atun, elektrik konusunun hükümetin tasarrufunda olduğunu ve farklı zamanlarda farklı bakanlıklara bağlandığını hatırlattı.

Bu arada Erhürman, protokolde yer alan "maaş ödemelerinden vergi ve primlerin tahsil edilmesi sağlanacaktır" maddesinin ne anlama geldiğini sordu.

Atun, "Bildiğim kadarıyla zaten tüm maaşlardan alınıyor sıkıntı olmaması lazım” diyerek, o maddenin emekli primi kesintisiyle alakası olduğunu söyledi.



Arıklı: Tartışılması normal…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, imzalanan protokolün tartışmalara yol açmasının normal olduğunu kaydederek, 10 defa protokol, 100 civarı da bakanlıklar arasında anlaşma imzalandığını ancak neredeyse hiçbirinin uygulanmadığını söyledi.

Arıklı, TC ile yapılan anlaşmaların bir kesim tarafından hoş karşılanmadığını kaydederek, AB’nin de Güney Kıbrıs için benzer bir uygulamaya gittiğini ve bu reçete uygulandıktan sonra ekonominin düze çıktığını belirtti.

Amcaoğlu: İtibarsızlaştırma doğru değil

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin refahı için yıllardır imzalanan bu protokollerin neler sağladığını görmezden gelip itibarsızlaştırmayı doğru bulmadığını ifade ederek, pandemiyle sarsılan dünya ekonomisinin içinde KKTC’ye yardım sağlayacak birilerinin olmasından mutluluk duymak gerektiğini söyledi.

Bu ülkenin gelecek yıl 26 milyarlık bütçe imzalayacak duruma gelebileceğini söyleyerek, kötü günlerden geçerken yanlışlıkla yazıldığı söylenmiş tek cümle üzerine bu kadar polemik yaratmanın doğru olmadığını belirtti.

Amcaoğlu, bu yıl yapılması gerekenleri özetleyerek, kendi kendini yönetebilen bir ülke yapısına kavuşulabileceğini kaydederek, “boşyere birbirimizi hırpalıyoruz, TC ile yapılan anlaşmaların hiçbiri ucube değil. Altına imza atan herkesten allah razı olsun” dedi.

Pandemi döneminde yapılan ve yapılamayan projeler hakkında bilgi veren Amcaoğlu, “herkes kendi ödevini yapsın, boşuna tartışmalarla değil, ülkeyi hak ettiği yere getirecek adımlar atalım” dedi.

Meclis’te kimler günce konuştu?

Meclis’te dün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Gayrimeşru Hükümet ile İkinci İhalesiz Yakıt Alım Serüveni ve Bizi Bekleyen Karanlık Günler”, CTP Milletvekili Filiz Besim, “Bunca Kaos Arasında Sağlığa Sahip Çıkmak”, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Utanç Protokolü”, CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı “Hoşnutsuzluklarımız”, konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü oturumu sona erdi, bir sonraki toplantı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.