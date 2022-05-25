Krize çare üretti

Kendisini emlakçı olarak tanıtarak, kuzeyde malları olan Rumları kandırdığı ve yüklü miktarda para aldığı iddia edilen Mehmet Furkan dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının, kuzeyde kalan mallarını satmalarına yardım edeceğini söyleyerek, 5 kişiden toplam 134 bin 100 Euro aldığı açıklandı. Aranan şahıs olan zanlının önceki gün tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının sahtekârlıkla para temini suçunu 2016-2017 yılları arasında işlediğini açıkladı.

Polis, Mehmet Furkan’ın kendisini emlakçı olarak tanıtıp, KKTC'de bulunan mallarının satışına yardımcı olacağı gerekçesi ile Panayiota Pontikou’dan 20 bin Euro, Agnes Gavrielidou'dan 40 bin Euro, Savvas Hadjıcostas'tan 30 bin Euro, Antonio Leonıdou'dan 4 bin 100 Euro, Simoni Papaleontıou'dan 40 bin Euro parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde Agnes Gavrielidou, Panayiota Pontikou, Antonio Leonıdou'yu tanıdığını, KKTC'de olan mallarını araştırmak için her birinden 2 bin Euro para aldığını söylediğini aktardı. Polis,

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden temin edilen bilgiden zanlının birliğe üye olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Asbank LTD.'den temin edilen ifadede ve dökümlerden zanlının Euro hesabına dışarıdan 15 bin 970 Euro yatırım yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.