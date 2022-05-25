Kenevir ve Kokain

Güney Kıbrıs’tan aldığı iki tür uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a geçirmeye çalışan Asil Kocaoğlan Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının aracında yapılan aramada 35 gram ağırlığında kokain, 500 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunduğu açıklandı.

Suçunu kabul etti

Soruşturmayı yapan polis memuru, 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.20 sıralarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlı Asil Kocaoğlan’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, 500 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, aranan bir kişi olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.