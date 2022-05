Polis soruşturuyor

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde 30’a yakın kedi zehirlenerek öldürüldü. Kedi ölümleri bölgede büyük tepkiye yol açarken, bazılarının sahipli bazılarının sokak kedisi olduğu belirtildi. Besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvan severler polisi arayarak ihbarda bulundu. Hayvanların öldürüldüğü bölgede kamera kayıtları olduğu ve polisin konu soruşturma başlattığı belirtildi. Duruma tepki gösteren hayvan severler, yaşanan olayın bölgede daha önce de meydana geldiğini ifade ederken, ölümlere sebep olanların bir an önce bulunup yargı önüne çıkarılmasını istedi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kedilerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Güngördü: Üzücü bir durum

Güngördü, zehirlenmeler dahil, korumasız olan sokak hayvanlarının maruz kaldığı tüm olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Güngördü, Girne Belediyesi olarak hayvanlara yapılan her türlü şiddet ve zulüm eylemlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacaklarını vurguladı. Ülke genelinde çeşitli bölgelerde zaman zaman sokak hayvanlarının meçhul kişiler tarafından zehirlendiği haberlerine üzüldüğünü belirten Güngördü, belediye olarak sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu çalışmalarının uzun yıllardır devam ettiğini söyledi. Güngördü, belediye olarak 2017 yılında hizmete açtıkları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara yardım ettiklerini ifade etti. “Sokak hayvanları, yasal olarak ilgili bölge belediyelerinin sorumluluğunda olup tüm toplumsal çaba ile yönetilmesi gerekmektedir” diyen Güngördü, şunları kaydetti:

“Evde bakımınızda olan köpeklerin resmi kayıt ve lisanslarını yapmak, ev hayvanlarının temel ihtiyaçlarını hayatlarının sonuna kadar sağlamak ve sokaktaki kimsesiz dostlarımıza yardım etmek, hiç olmazsa zarar vermemek, her bireyin vicdani sorumluluğudur.”

Güngördü, Girne Belediyesi olarak hayvanlara yapılan her türlü şiddet ve zulüm eylemlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacaklarını belirtti.