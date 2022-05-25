Böyle olmamalı

Cumhuriyet Meclisi dün CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın ile UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak, Barçın’ın kavgasına tanık oldu. Barçın, konuşma yaparken, üzerinde hayır yazan siyah tişörtü kürsüye koydu.

Yeşilırmak, Barçın’ın konuşmasına tepki gösterdi. Yerinden kalkarak kürsüye yürüyen Yeşilırmak ile kürsüdeki Barçın arasında gerginlik yaşandı. Karşılıklı itişme yaşanan olayda milletvekilleri araya girdi. Barçın ardından tişörtü giyerek konuşmasına devam etti.

Barçın: Konuşma metnim değiştirildi

Meclis Genel Kurulu'nda CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, güncel konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Barçın, bu esnada konuşma konusundaki bazı kelimelerin çıkarıldığını öne sürerek Meclis Başkanı Töre'ye tepki gösterdi ve kürsüye ‘hayır’ yazılı tişörtünü koydu.

Barçın, konuşma konusunun başlığının değiştirildiğini “faşist ve gayrimeşru” kelimelerinin çıkarıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Ana muhalefet partisi üyelerinin 18 Mayıs tarihinde eylem yaptıklarını, ardından Meclis'e üzerlerinde ‘hayır’ yazan tişört giyerek girdiklerini ancak güven oylaması yapıldığı sırada Meclis TV’de sadece Meclis Başkanının görüntüsüne yer verildiğini savunan Barçın, Töre’nin milletvekillerinin ekranda gösterilmemesine ilişkin talimat verdiğini iddia ederek, üzerinde “hayır” yazan tişörtü kürsüye astı.

Töre’ye hitaben “Ben sosyalistim sen faşistsin” diyen Barçın ile Töre arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yeşilırmak tişörtü almaya çalıştı

Bu sırada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın kürsüdeki tişörtü almaya çalışması üzerine Barçın ile Yeşilırmak arasında gerginlik yaşandı.

Bazı milletvekillerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Tartışmanın ardından Barçın, tişörtü kürsüden alarak üzerine giydi.

Türkiye'yle imzalanan protokol maddelerine değinen Barçın, protokolde her türlü alımın Türkiye’ye bildirileceğine yönelik maddeler bulunduğunu, bunun “halk düşmanlığı” olduğunu savundu.

Protokolle özel ve kamu sektöründe çalışanların emekli yaşının yükseltilmesinin TC’ye taahhüt edildiğini savunan Barçın, ya primlerin artırılacağını ya da emekli yaşının yükseltileceğini, 13. maaşa kaynak yaratılması için net maaşların düşürüleceğini söyledi.

Özdenefe’den eleştiri

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın konuşması sırasında üzerine yürümesini ve sabah saatlerinde mikrofonların çalışmamasını eleştirdi.

Özdenefe, Meclis’in son dönemlerde geç açılmasına da tepki göstererek, o sıralarda birilerinin birilerini bazı konularda ikna etmeye çalıştığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İşbirliği Protokolü’nü “utanç protokolü” olarak niteleyen Özdenefe, “Bu protokol, halk iradesini tehdit eden bir protokol” diyerek, protokolün içeriği ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Protokolde “millet iradesinin önündeki engellerin kaldırılması” ile ilgili maddeye değinen Özdenefe, toplantı ve yürüyüş hakkının millet iradesinin önündeki en büyük engel olarak görülmesine tepki gösterdi ve “Millet iradesinin önündeki en büyük engel UBP’dir” dedi.