Birçok yasa bekliyor

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclisteki yasama çalışmaları, TBMM ile ilişkiler, Kıbrıs konusu ve Maraş açılımıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyeti Meclisinde hükümet kurma ve bozma durumları nedeniyle son 7-8 ayda verimli bir dönemin olmadığına işaret eden Töre, Mecliste birçok yasanın geçmeyi beklediğini söyledi.

Anayasaya göre 30 Haziran'da Meclisin tatile girdiğini aktaran Töre, "1 Temmuz ile 1 Ekim arasında 3 aylık bir tatil süresi vardır. Ancak Meclis bazı olağanüstü hallerde toplanabilir, komitelerimiz yaz aylarında da çalışmalarını yürütecek. İşin mutfak kısmı komiteler olduğuna göre, komitelerde ne kadar çok yasa üretilir ve hazır hale getirilirse 1 Ekim'de Meclis açıldığı gün birçok yasa hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Töre, 1 Temmuz'a kadar yapmaları gereken birçok çalışma olduğunu yineleyerek, yeni kurulan koalisyon hükümetinin ivedilikle görüşülmesini isteyeceği yasaların kendilerine bildirileceğini, onların öncelikli görüşülmesi adına çalışmalar yapacaklarını anlattı.

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünün yakın bir tarihte olduğuna işaret eden Töre, o gün ana vatan Türkiye'nin bütün devlet büyüklerini 20 Temmuz'da KKTC'de görmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

Töre, gençlik yıllarından bu yana bağımsız Türk devletini ve KKTC'yi savunduğunu vurgulayarak, federal çözüm görüşüldüğünde de bu fikri desteklediğini belirtti.

"Bağımsızlıktan vazgeçmemiz mümkün değildir"

Töre, Rumlarla 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurduklarını ancak Rumların Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) hedefinden vazgeçmediğini söyledi.

Rumların, Kıbrıs Türkü'nü 1974'e kadar dışladığını söyleyen Töre, şu ifadeleri kullandı:

"1974'te Türk ordusu Ada'ya geldi. Kıbrıs Adası, şu anda ikiye bölünmüş durumda. Güneyde Rumların egemenliği, kuzeyde bizim kendi bağımsız Türk devletimiz vardır, onun da ismi KKTC'dir. Bu bağımsızlıktan bizim vazgeçmemiz mümkün değildir. 50 sene 'Rumlarla federal bir çatıda buluşur muyuz' diye liderlerimiz görüşmeler yaptı, Türkiye de bu görüşmelere destek verdi. Ben, Rumlarla federasyon olamayacağını hep söyleyen birisiydim, KKTC'yi savunuyordum. Şu anda KKTC'yi savunmaktan, onu kökleştirmekten başka bir seçeneğimiz yoktur."

"Maraş, yeteri kadar atıl vaziyette kalmıştır"

Töre, "Bizim tek güvencemiz var, ana vatan Türkiye ve kahraman Türk ordusu. Allah bizi onlardan bir daha ayırmasın, bir daha eksikliğini göstermesin." dedi.

Maraş'ın açılım sürecine de değinen Töre, KKTC'de sınırları içerisinde yer alan ve 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesindeki kamusal alanlarda çevre ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldığını söyledi.