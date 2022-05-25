20 yıllık sorun çözülemiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın işlek bölgelerinde bulunan 3 tane apartmana 20 yıldır kanalizasyon sistemi kurulmadı. Bu nedenle bölgede sürekli olarak lağım suları birikirken, apartman sakinleri koku ve sineklerden dolayı sabırlarının taştığını söyledi. Belediyenin kanalizasyon yapmak için her daireden 5 bin TL talep ettiğini ifade eden apartman sakinleri, yetkililere sitem etti. Gazimağusa Belediyesi’nin kanalizasyon için daire başına 5 bin lira istediğini belirten apartman sakinleri, “Kanalizasyonun parasını vatandaş mı ödeyecek, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Bakkaloğlu: Belediye para istiyor

Diyalog muhabirine konuşan apartman sakinlerinden Aykut Bakkaloğlu, bölgeye sonradan inşa edilen tüm binalara kanalizasyon sistemi kurulduğunu ancak 3 tane apartmana 20 yıldır kanalizasyon yapılmadığını anlattı.

Sürekli olarak lağım sularının biriktiğini ve kendi paralarıyle sık sık vidanjör çağırmak zorunda kaldıklarını belirten Bakkaloğlu, şöyle devam etti:

“20 yıldır üvey evlat muamelesi görüyoruz, belediyeye gittik, kanalizasyon için 200 bin TL gerekiyormuş. Daire başına bizden 5 bin talep ettiler, kanalizasyonun parasını vatandaş mı ödeyecek, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

Foto: Aykut Bakkaloğlu, kanalizasyonu olmayan apartmanlardan briken lağım suyu sabırları taşırdı.