Alkole yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği Bahar Şenliği’ne katılan ve konser esnasında orada bulunan genç bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Ömür Coşgun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının futbol stadyumu içerisinde gerçekleştirilen konserde genç bir kadının bel ve kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından alıkonularak polise teslim edilen zanlının nefesinde 258 promil alkol tespit edildiği açıklandı.

Mahkeme zanlının 7 bin TL nakit, toplam 150 bin TL kefalet senediyle tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, zanlının “cinsel saldırı, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunma” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 22 Mayıs 2022 tarihinde, saat 00.40 sıralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait stadyumda gerçekleştirilen konserde 258 promil alkol etkisi altında olduğu bir esnada Ş.K. isimli kadının bel ve kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Canberk Sağer, zanlının, güvenlik görevlileri tarafından alıkonularak polise teslim edildiği sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini de kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin, 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.