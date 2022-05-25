Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın Gündem Özel Programında sıkça gündeme getirdiği Girne girişindeki silinmiş tabelalar ve Gönyeli’de kazada zarar gören hız tespit kamerası nihayet yenilendi. Gönyeli’de 26 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında zarar gören hız tespit kamerası 77 gün sonra onarıldı. Girne çevre yolu üzerinde alt geçitte bulunan yönlendirme tabelaları da değiştirildi.

Uzun süre öylece bırakıldı

Gönyeli’de 26 Şubat 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir şekilde araç kullanan Alusine Barrie isimli sürücü önce ağaca ardından 600 bin TL değerindeki hız tespit kamerasına çarptıktan sonra devrilmişti. Tavanı üzerinde ters duran araçtan yaralı olarak çıkarılan Alusine Barrie, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kaza sonucu radar sisteminde 600 bin liralık zarar meydana gelmişti. Kazanın ardından uzun süre devrik bir hale bırakılan hız tespit kamerası birçok kez Diyalog’ta ve tv2022’de gündeme taşınmıştı. Kamara 2 buçuk ay sonra onarılarak, yenilendi.

Birçok kez gündeme geldi

Girne girişindeki silinmiş tabelalar ise Diyalog ve tv2022’de birçok kez gündeme getirilmişti. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın Gündem Özel Programında tabelaların yenilenmesi gerektiğini belirtmişti. Uzun süre silik bir halde olan tabelalar da yenilendi.