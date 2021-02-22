Muhtarlar da devrede

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Muhtarlar Birliği ile birlikte tespit ettiği ihtiyaçlı ailelere yönelik gıda yardımları devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde ikamet eden bin 700 aileye dağıtılan gıda paketlerinin ardından Kızılay ekibi Girne’de gıda paketi dağıtımına başladı.

Dağıtımlar öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Girne İlçe Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kızılay Esentepe Şube Başkanı Mahmut Emen, Yönetim Kurulu Üyesi Esengül Yılmaz, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Girne Belediyesi temsilcisi Seran Kaşif ve Kızılay gönüllüsü Bekir Fıstık katıldı.

Koordinasyon toplantısının ardından Kızılay gönüllüleri, Girne Merkez ve Girne’ye bağlı köylerde ikamet eden ihtiyaç sahipler için temel gıda paketi dağıtımına başladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 11:29