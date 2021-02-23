Güzel haber

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Coronavirüs salgınından olumsuz etkilenen derneğin varlığını sürdürebilmesi için yardım çağrısında bulunmasının ardından birçok duyarlı vatandaş, iş insanı ile kurumun derneğe destekte bulunduğunu söyledi.

Kocaismail, şu an ciddi bir gelir sıkıntısı içinde olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, derneğin “imdat çığlığını” yüreğinde hissederek katkıda bulunan kişiler olduğu sürece kapanmayacağını söyledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını duyurmasının ardından medyanın desteğiyle duyarlı vatandaş, iş insanı ve değişik alanlardan derneklerden destek görmeye başladığını ifade etti.

Kocaismail açıklamasında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin “Şu anda büyük bir banka eksisi yaşadığını” ayrıca ocak ve şubat maaş ödemelerine gerekli olan 250.000 TL’lik (iki yüz elli bin) bir gelire ihtiyaç duyulduğunu da belirtti. Raziye Kocaismail, ayrıca derneğin ada çapında başlattığı bağış kampanyasına, 20 bin TL bağışta bulunan Enlightened Trading LTD Direktörü Mustafa Bulutoğluları’na da teşekkür etti.

Emeklilerden 30 bin TL bağış…

Öte yandan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne toplam 30 bin TL’lik bağışta bulundu.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanser Haslarına Yardım Derneği’nin yardım çağrısı üzerine 16 Şubat tarihinde 20 bin TL, 18 Şubat tarihinde 10 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Tolga, başarılı çalışmalar yürüten Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmalarına devam edebilmesine destek olmak için bağışta bulunduklarını ifade etti.

Emekliler Derneği, ayrıca diğer dernek ve sendikaları Kanser Hastaları Yardım Derneği’nin sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunmak için bağış yapmaya çağırdı.