Muhalefet dozu artırdı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu üç haftalık aranın ardından dün 11.40’ta Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Genel kurul en son 29 Ocak’ta 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni kabul edip, çalışmalarına ara vermişti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başbakanlığın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Her Türlü Maaş Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler hakkında yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ilişkin tasarının üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı.

Genel kurul, UBP Milletvekili Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alınarak, bu göreve Ünal Üstel’in getirilmesi ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı mevkiine de UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın getirilmesine ilişkin tezkerenin okunmasıyla sürdü.

Bunun üzerine söz alan UBP Milletvekili Ali Pilli, kürsüye çıkarak bakanlık döneminde kendisine verilen desteğe teşekkür etti. Pilli ayrıca Başbakan Ersan Saner’e dün bir TV kanalında kendisi için “kabinede uyuyordu” söyleyip söylemediğini sordu.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu daha sonra 62. madde tahtında söz isteyenlere söz verileceğini dile getirdi.

Özersay: Hükümet sınıfta kaldı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay söz alarak, hükümete, “Krizi yönetmekle ilgili tam anlamıyla sınıfta kalmış durumdadır, yapılması gereken ne varsa tersini yapmıştır” eleştirisinde bulundu.

Hükümetin mevcut krize yeni krizler eklediğini savunan Özersay, “Hem halk sağlığı, hem de ekonomi riske atılmıştır” dedi. Hükümet partilerinin destekçilerinin dahi hükümete güveninin sıfırlandığını söyleyen Özersay, kararların zamanında alınamadığını ve kapanma kararının geç alınmasının bedelini halkın ödediğini belirtti.

Kriz yönetiminde halkın güvenini kazanmanın önemli olduğuna işaret eden Özersay, hükümetin halka düzenli, doğru ve anlaşılır bilgi vermediğini savunarak, “Halk açıklamaları anlamıyor” dedi.

Gündemin ilk sırasında salgınla mücadele yokmuş gibi bir izlenim oluştuğunu kaydeden Özersay, ya kabine değişikliği, ya parti içi kavga, ya da benzeri bir sürü konunun öne geçtiğini belirterek, bundan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Eksiğiyle, yanlışıyla kamuoyu desteği olan bir bakanın görevden alınmasının ancak somut bir nedenle yapılabileceğini dile getiren Özersay, hala ikna edici bir neden sunulmadığını ve şu ana kadar bu kararla ilgili ne halkın, ne de milletvekillerinin ikna edilemediğini belirtti. Özersay, Ali Pilli’nin görevden alınması öncesi itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını da ifade ederek, “uyudu dediniz ya da bunun denmesine izin verdiniz” dedi. “Sayın Pilli bunu hak eder mi?” diye soran Özersay, bu yapılanların salgınla mücadeleye zarar verdiğini kaydetti.

Yeni bakanın, yaşananlardan dolayı ne karar alırsa alsın sorgulanır olacağını dile getiren Özersay, güveni bir daha oluşturmanın çok zor olacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın kamuoyuna yaptığı açıklamaları eleştirerek, güvensizlik yarattığını savunan Özersay, Arıklı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarını sorgulatır yönünde açıklamalar yaptığını ve karaborsa tartışmaları yarattığını iddia etti.

Erhürman: Konuşmalar anlamını yitirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, söylenenlere kulak asılmadığını, bu nedenle yapılacak konuşmaların anlamını yitirdiğini, halk için de durumun aynı olduğunu belirtti.

Böyle bir krizin yönetiminde yapılması gerekenin doğru zamanda doğru kararları vermek ve halkta güven oluşturmak olduğunu söyleyen Erhürman, mümkün en az zararla bu süreçten geçmek için bunun şart olduğunu kaydetti.

Her gün halkın güveninin biraz daha yıpratıldığını dile getiren Erhürman, son 2,5 ayda yaşananlara işaret etti. Kabinedeki değişikliğe de değinen Erhürman, böyle bir şey gerekliyse neden 2,5 ay önce, hükümet kurulurken yapılmadığını sordu. Erhürman, hükümeti oluşturan iki partinin de odağının parti kurultayı olduğunu dile getirdi.

Zaten ömrü uzun olmadığı bilinen azınlık hükümetinin kısacık ömründe 4 tane uluslararası anlaşma imzaladığını kaydeden Erhürman, bunlar yapılırken muhalefete danışılmadığını kaydetti.

Şimdi de mali protokolün imzalanması hazırlığı yapıldığını ve yine muhalefetle istişare yapılmadığını belirten Erhürman, geçen yılki bütçe gerçekleşmeleri hakkında sordukları sorulara dahi yanıt alamadıklarını söyledi.

Erhürman bu şartlarda yeni imzalanacak mali anlaşmanın doğru veriler üzerine nasıl inşa edileceğini sordu.

Oğuz: Ek kaynak gerekiyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da kürsüye çıkarak, eleştirileri yanıtladı. Harcamayla ilgili planlarının hazır olduğunu söyleyen ve harcama kalemlerini sıralayan Oğuz, mali protokolle ilgili bilgiyi Başbakan Ersan Saner’in vereceğini belirtti.

Maliye anlamında ülkenin en zor zamanlarından birinden geçtiğini kaydeden Oğuz, borçlanmaya gidildiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Her hâlükârda ek kaynak gerektiğini söyleyen Oğuz, Merkez Bankası’nın yüzde 8 faizle 200 milyon TL sağlayacağını kaydetti.

Yapılacak ödemelerle ilgili detaylı bilgi veren Oğuz, hükümetin ödemeleri yapabilmek için kısa süreli olsa da borçlanmaya gideceğini ifade etti.

Oğuz, Türkiye’den gelen kaynağın dağıtımına ilişkin soruyu yanıtında, bu konuyla ilgili Başbakan Ersan Saner’in açıklamalarına işaret etti.



Arıklı, eleştirileri yanıtladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun itibarsızlaştırma gibi bir çabası asla olmadığını, tam tersine sağlıkçıların çalışmaları takdir ettiğini defalarca ifade ettiğini belirterek, alınan kararlar konusunda zaman zaman tartışmalar yaşanmasının ise normal olduğunu söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kurulmasıyla ilgili yasanın gerektirdiği diğer komitelerin kurulmadığına işaret ederek, bunların kurulması gerektiğine işaret eden Arıklı açıklanan kararların hangi verilere bakılarak verildiğinin de ortaya konması gerektiğini belirtti.

Arıklı, sorulan soru üzerine, son açıklamalara kadar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun sadece aldığı kararların kendilerine ulaştığını ancak son toplantıda nedenleriyle birlikte kendilerine sunulduğunu söyledi.

Döviz düştüğü halde ilaç fiyatlarının neden yükseldiği sorusu üzerine Arıklı, konuyla ilgili tüzük çalışmalarının sürdüğünü, bunun soncunda ilaçların denetimli mal kapsamına alınabileceğini kaydetti.

Saner: Bir haftada 3 bin öğrenci geldi

Başbakan Ersan Saner de eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, yükseköğretim konusunda yürüttükleri çalışmalara işaret ederek, son bir haftada ülkeye 3 bin öğrenci geldiğini belirtti.

Türkiye’den katkı gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları sürerken Ankara’ya yaptıkları ziyaret sonucu alınan destekle ödemelerin yapılacağını açıkladıklarını hatırlatan Saner, Maliye Bakanlığı olarak tüm ödemelerin yapılması için İstihdam Destek Fonu’na aktarma yapıldığını ve işçilerin ülkede olup olmadığını kontrollerinin yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Bu ödemelerin kanun hükmünde kararname gereği işçiye değil, işverene ödenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Saner, işçilerin, söylendiği gibi, banka önünde sıra olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Saner, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak yollardan bazılarının Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi, “Haziran’da sizi Kuzey Çevre yoluna davet edeceğim” dedi.

Maaş kesintileri Meclis’ten geçti

Covid 19 nedeniyle yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak kamuda maaşlardan yapılacak kesintilerle ilgili hazırlanan Her Türlü Maaş Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkındaki Yasa Cumhuriyet Meclisi'nden geçti.

Genel Kurul bir sonraki toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek.