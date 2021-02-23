Zamlı tarife uygulamada

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, Türkiye’de hafta sonu ilaç fiyatlarına yüzde 20 oranında yapılan zammın, güncel olarak ülkede uygulanmaya başlandığını, vatandaşı direkt olarak etkileyeceğini açıkladı.

Öksüz; ülkede gerek özel eczanelerde gerekse devlette bulunan ilaç stoklarının yaklaşık yüzde 75’inin Türkiye menşeli ilaçlardan oluşmakta olduğunu, bu bağlamda Türkiye’de hafta sonu yürürlüğe geçen ilaç fiyatlarındaki artışın, ülkedeki tüm online ilaç sistem ve programlarının Türkiye’ye entegre olmasından dolayı güncel olarak ülkede uygulanmaya başlandığını belirtti.

Öksüz “Bunun sorumlusunun vatandaş ya da elinde bir yetki dahi olmayan eczacılar değil, geçmişten bugüne kadar taş taş üstüne koymayan yetkililer olduğunu” vurguladı.

KTEB Yönetim Kurulu adına Dr. Ecz. Umut Öksüz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de ilaç fiyatlarına yüzde 20 oranında yapılan artışın güncel olarak KKTC’de de uygulamaya girdiğini belirtilerek şöyle denildi:

“19 Şubat 2021 Cuma günü, Türkiye Cumhuriyeti 31400 sayılı Resmi Gazete kararı doğrultusunda ‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin %20 fazlasını geçemez’ maddesinin yayınlanmasının ardından, bir gün sonra toplanan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu, beşeri tıbbi ürünlerde 1 Euro değerini 3,8155’ten 4,5786’ya çekmesi ile birlikte ilgili karar uygulamaya geçti. Pandemi döneminin ilaç piyasasında yarattığı sıkıntılar ve döviz kurlarının sabitsizliğinden dolayı Türkiye yurt içi ilaç üretim maliyetleri ciddi seviyede artış göstererek yaklaşık %30 civarında ilaç üretim maliyetleri artmış olduğu açıklandı. Artan maliyetler sonucunda kararname ile senede sadece bir kez artış uygulanabilen ilaç fiyatlarında fiyat artış oranı %26,4 olması beklenirken, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti İlaç Sanayi yetkililerinin yaptığı iyi niyetli görüşmeler sonucunda fiyat zammının %20’de kalması kararlaştırılarak, resmi gazete yayınlandı. Ülkemizde gerek özel eczanelerde gerekse de devlette bulunan ilaç stoklarımızın yaklaşık %75’i Türkiye menşeli ilaçlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de hafta sonu yürürlüğe geçen ilaç fiyatlarındaki artış, ülkemizdeki tüm online ilaç sistem ve programlarının Türkiye’ye entegre olduğundan dolayı güncel olarak ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır.”

Öksüz, açıklamasında, KTEB olarak ilaç zamlarının ülkedeki hiçbir yetkili kurulu tarafından yapılmadığını birçok kez dile getirdiklerini de hatırlattı ancak devletlerarası iyi niyet ilişkileri çerçevesinde ön görülen ilaç zamlarının ortalama ne kadar beklendiğinin önceden öğrenilmesi taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletmiş olmalarına rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını da kaydetti.