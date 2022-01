Muhtarlar: Sözle olmaz, güvence verin

Ömer KADİROĞLU

Gazeteniz Diyalog, erken genel seçimlere sayılı günler kala bu kez muhtarların görüşlerine başvurdu. Ekonominin çok kötü durumda olduğunu, dövizdeki hareketlilik sonrasında fiyatların uçtuğunu belirten muhtarlar “öncelikli sorun vatandaşın fakirleşmesi ve pandeminin yarattığı sağlık sorunlarıdır” dedi.

Seçime katılan partilerden içi boş vaat değil, yapılacak işlerle ilgili plan ve proje istediklerini belirten muhtarlar, siyasete olan güvenin azaldığına dikkat çekti. Muhtarlar, yapılacak işler konusunda halka kesin güvence verilmesinin şart olduğunu söyledi.

Ne dediler…?

Akay Darbaz (Güneşköy Muhtarı)

“Seçime katılan partilerin sosyal, ekonomik anlamda, anlaşma ve barış konularında, sağlık sistemi ve eğitim sistemini düzeltecekleri yönünde halka güven vermelerini bekliyoruz. Yeni çıkacak hükümetten beklentilerimiz manifestolarında belirttikleri çalışmaları hayata geçirmeleridir. Siyasi partiler çok güven kaybetti. Her partide iş yapabilecek yeni ve düzgün insanlar var ve bence bu seçimlerde karma oy uygulaması daha fazla olacaktır. Yeni kurulacak hükümetten bir diğer beklentimiz ise TL gelirle döviz ödeme sistemine de bir çözüm bulmalarıdır. İnsanlar TL ödeniyor ancak ödedikleri her şey döviz üzerinedir. Öte yandan sağlık, ulaşım ve eğitim konularında yeni çıkacak hükümetin güçlü bir şekilde çalışma yapmasını beklemekteyiz.”

Uğur Dereliköylü (Akçay Muhtarı)

“Seçime katılan partilerden halka ekonomik ve sağlık konularında güvence vermesini bekliyoruz. Halkın yaşam refahının arttırılacağına, sağlık ve eğitim sisteminin düzeltileceğine, yasaların AB reformlarında olacağına dair halka güven vermelerini beklemekteyiz. Hazırlanan yasaların kişilere göre değil, kurallara göre hazırlanacağı, ekonominin güçlendirileceği konusunda seçime katılan partilerden teminat istiyoruz. Yeni oluşacak hükümetin seçim dönemlerinde verdikleri vaatleri uygulayan, istikrarlı, halkın sorunlarına çözüm üretmesini istiyoruz.”

Eniz Akşahin (İskele- Boğaziçi Muhtarı)

“Seçime katılan partilerden öncelikle ekonomi anlamında güvence bekliyoruz. Halkın alım gücü düştü ve insanlar yoksullaşıyor. Piyasada denetimler olmadığı için halk her geçen gün alım gücünü kaybediyor. Öte yandan seçime girecek partilerden sağlık ve eğitim alanlarında ciddi çalışmalar yapacaklarının güvencesini istiyoruz. Yeni oluşacak hükümetten ise beklentimiz istikrarlı bir hükümet olması, görev sürelerini sonuna kadar en iyi şekilde ve halkın yararına çalışmalar yaparak kullanmalarını beklemekteyiz.”

Samet Nereli (İskele Merkez Mahalle Muhtarı)

“Seçime katılan siyasi partilerden ekonomi, eğitim ve sağlık konularında güvence vermelerini bekliyoruz. Ülke ekonomisini iyileştirecek, eğitim ve sağlık alanlarında çalışma yapacakları konusunda halka güven verilmesi önemlidir ve halk bunu bekliyor. Yeni oluşacak hükümet koalisyon hükümeti olacak gibi görünüyor ve biz ülke ekonomisini güçlendirecek, halk için çalışacak ve verdikleri vaatleri uygulayacak bir hükümet olmasını bekliyoruz.”

İsmail Kozanoğlu (Akdoğan Muhtarı)



“Partilerden piyasa denetimi yapmalarını, sağlık ve eğitim konularında halka güven vermesini bekliyoruz. Bu konular hali hazırdayken yeni kurulacak hükümete de büyük görevler düşüyor. Serbest piyasa adı altında halk her geçen gün daha da zor bir sürece giriyor. Yaşanan bu sorunların kurulacak hükümet üzerine gidebilir mi bilmiyorum ancak halk bu yönde çalışmalar yapacak istikrarlı bir hükümet bekliyoruz.”Ayşe Korol (Beyarmudu- Türkmenköy Muhtarı)“Seçime katılan partilerden eğitim, sağlık ve ekonomi konularında halka güven vermesini bekliyoruz. Ekonomik anlamda kötü bir süreçten geçiliyor ve bu konuda çalışma yapacakları yönünde güven vermeleri gerekiyor. Seçim sürecinde yapılan vaatlerin seçim sonrasında uygulanması en büyük beklentimizdir. Yeni kurulacak hükümetin istikrarlı, görev sürelerini en iyi şekilde halkın ve ülkenin yararına çalışmalar yaparak geçirmelerini bekliyoruz.”Leyla Güvenlier (Tatlısu Yalı Mahallesi Muhtarı)“Seçime katılan siyasi partilerden halka sağlık, ekonomi ve eğitim alanlarında iyileştirme yapacakları konusunda güven vermelerini istiyoruz. Kalıplaşmış cümlelerle değil gerçekleri yansıtan ve halkın damarlarına işleyecek, aklına yatacak söylemler ve sözlerde bulunmaları gerekiyor. En önemlisi de partilerin samimi olmalarıdır. Seçim sonrasında oluşacak hükümetten ise beklentilerimiz ülkede var olan sorunların çözümü için çalışması, halkın ve ülkenin refahı için adım atması, sağlık, eğitim, ekonomi, tarım ve turizm politikalarını geliştirecek çalışmalar yapmasıdır.”Adil Onalt (Aslanköy Muhtarı)“Seçime giren partilerden halka çözüm ve ekonomi konularında ciddi bir güven vermesini bekliyoruz. Piyasada büyük bir denetimsizlik var ve buna bağlı olarak da artan fiyatlar karşısında halk her geçen gün daha da zora giriyor. Bu nedenle partilerin etkin denetim konusunda da halka güven vermesi gerekiyor. Bütün partiler Meclise girsin ancak teknokrat bir hükümet oluşturulsun. Milletvekilleri Meclis’te iş yapsın. Bence ya teknokrat hükümet olsun ya da iki büyük parti hükümeti kursun. Ancak her nasıl olursa olsun hükümetten beklentimiz kamu reformu ve denetimlerin yapılmasıdır. Tarım ve üretim politikalarını geliştirmesi, eğitim, sağlık ve ekonomik anlamda ciddi çalışmalar yapmasını bekleyeceğiz.”Musa Suiçmez (Değirmenlik Camialtı Muhtarı ve Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanı)“Seçime katılan siyasi partilerden beklentimiz halka eğitim, sağlık ve ekonomi yönünde güven vermesidir. Halk artık istikrarlı hükümetler ve istikrarlı milletvekilleri istiyor. Verdiği sözü tutacak tutamayacağı sözleri de vermeyecek siyasiler istenmektedir. Seçimlerden sonra oluşacak hükümetten ise beklenti halkın sorunlarına eğilmesi, ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi alanlarında çalışmasıdır.”Emine Davutoğlu (Lefkoşa Metehan Muhtarı)“Seçime katılacak partilerden eğitim, ekonomi ve sağlık konularında halka güven vermelerini istiyoruz. Seçimlerden sonra oluşacak hükümetin istikrarlı olması isteğindeyiz. Halk artık her yıl seçime gitmekten sıkıldı. Sürekli olarak bürokratlar değişiyor ve işler yürümüyor. Bu nedenle istikrarlı ve hem halkın hem de ülkenin refahı için çalışacak bir hükümet bekliyoruz.”