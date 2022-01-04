Önlem alınmalı

Cemre AKAR

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefke milletvekili adayı Nejla Gazi, ekonomik krizden çıkabilmek için turizm gelirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Gazi Eko turizminin geliştirilmesini önerirken, KKTC’nin Türkiye üzerinden ihracata yönelmesi için gerekli girişimlerin Arıklı döneminde yapıldığını belirtti.

Nejla Gazi, siyasete giriş nedenlerini ve ülkenin önemli sorunlarını şöyle anlattı:



Soru: Önce kendinizden bahseder misiniz?. Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?

Yanıt: Lefkoşa'da doğdum İlk, orta, lise yıllarımı Lefke'de tamamladım. Lise bittikten sonra muhabirlik yapmaya başladım. Bu beni üniversitede iletişim okumaya teşvik etti. Bazı basın organlarında iş aldım. 2002 yılında İngiltere'ye yerleştim.10 yıl boyunca değişik alanlarda kendimi geliştirdim. Birkaç gazetede görev aldıktan sonra İltica dosyalarına bakan bir avukatlık ve danışmanlık ofisinde asistan danışman olarak çalıştım. Ayrıca bir moorgate ofisinde çalıştım. Shoreditch Gençlik merkezinde sosyal hizmet projelerine katkılar koydum. Her zaman Doğru Eğitimle yakından ilgilendim. Birçok eğitim modeliyle ilgili kurslara katılıp sonunda kafamda kendi eğitim modelimi oluşturdum.

"İdeal eğitim ideal devleti doğurur” görüşünü savunmaktayım. Alınan tüm sertifika ve diplomaların insan olmak için yetersiz olduğunu düşünmekteyim. Gerçek okul "hayatı okumaktır". 2012 yılında Kıbrıs'a dönüş yaptım ve o yıldan itibaren kişisel Gelişim Rehberliği ve Toplumsal Gelişim Rehberliği yapmaktayım. Meslek olarak Nejla Gazi’yi çoklu meslek gruplarında görmeniz mümkündür. Düşünür, terapist, aktivist, danışman, eğitmen, gazeteci, sanatçı ve işletmeciyim. İşletmeci derken kantara restoranı çalıştırmaktayım.

Soru: KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Aslında bugünler hiç sürpriz değildi. Geliyorum dedi ve geldi. Olaya geniş tablodan bakmak gerektiğine inanıyorum. Global bir yapı içerisinde iken tek başına Kıbrıs’tan konuşmak yetersizdir. Hatırlarsanız 2019 yılında tüm dünyada bütçe görüşmeleri yapılmıştı. Maliye bakanları, başkanlar, Cumhurbaşkanları, başbakanlar oturup bütçeyi hazırlayıp meclislerinden geçirmişti. Ancak hesap etmedikleri bir konu vardı; o da Corona idi. Corona geldi ve tüm hesapları altüst etti. Dolayısıyla 2021’i takiben 2022’de de genel bir görünüm var.

Şu an önemli olan soru şu: Ekonomik krizi nasıl yönetebiliriz?

Yapılabilecekler:

1-Turizm geliri canlı döviz demek; bu süreçte insanlar daha fazla ekolojik turizme yönlenmiş durumda. Bizim ülkemiz ise tarihi, kültürü, henüz çok fazla kirlenmemiş toprağı, harika bir bitki örtüsü ve şifalı bitkileri vardır. İşte bu, mevcut süreci avantaja çevirmektir. 2-“Kültürel Eğitim Turizmi” kültürel emeğin satışını değil, emek gücünün eğitimini vererek ülkeye belirli bir süreliğine eğitim amaçlı gelen turistlerin piyasaya sıcak para bırakmalarını sağlamak.

3-Ve elbette ki bu arada boş durmadan hemen üretime geçmek.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ekonomi ve enerji bakanlığı döneminde Türkiye ile imzalanan Ticari ve ekonomi protokolünde: Türk ihraç ürünleri portalı ve Kıbrıs Türk ticaret odası işbirliği ile KKTC ihracat ürünleri entegre edilmesi yine KKTC’nin dış ticaret verilerinin daha hızlı üretilmesi için Türkiye tarafından teknik desteğin saklanılması…

Meclis içinde halk meclisi

Soru: Siyasete neden girdiniz?.. Hedefleriniz nedir?

Yanıt: Kendi içimde yakaladığım adaleti, eşitliği, birliği, dengeyi, koşulsuz sevgiyi ülkeme, ülkem insanına yansıtmak...

Günün birinde Eflatun'un bir kitapta kendisinin de benimsediği Sokrates'in İdeal Devletinin Oluşumu için zihinlere tohumlar ekmeye başlamak. *Bilinci yüksek bir toplum oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmak ve Erdemli, bilge bireylerin yönetimde olmalarını sağlamak adına katkılar koymak...

Gerçek siyasetin politika (çoklu entrika) çerçevesinde yürütülmeden korku ve egodan uzak bir yapı ile yürütüldüğünde mutlaka başarıya ulaşıldığını hatırlatmak...



Kıbrıs adasının henüz bugünün siyasetçilerinin bile bilmediği gerçek pozisyonunu ve önemini anlatmak... "Kıbrıs gemisinde ilerlerken içinde bulunan Kuzey Kıbrıs vatandaşının huzurlu bir şekilde Var olmaya devam etmesini sağlamak. İki taraflı barışın hatta dünya üzerindeki barışın ancak bununla mümkün olacağını anlaşılır bir dille anlatmak...Artık konuşan değil, eyleme geçen taraf olup örnek model olmak...Amacın günü kurtarmak olmadığını en az 100 yıl sonrayı düşünerek adımlar atmak gerektiğini hatırlatmak.Meclis içinde belirli günlerde Halk meclisini oluşturmak için gayret göstermek.Siyasetçilerin hep konuşan taraf değil, dinleyen, zoraki yaptırım uygulayan değil, halk oylamasına başvuran taraf olması gerektiğini göstermek. İdeal bir devlet modelini oluşturmanın yolunun toplum bilincini yüksek farkındalığa vardırmak olduğunun farkındalığıyla seçim sürecini bu anlamda verimli kullanmak.Tabi ki birlikte yol aldığım Yeniden Doğuş Partisi ile örtüşen ve hedeflenen vizyonumuz gelecek nesiller için yaşanılası bir ülke bırakmak adına gerekli alanlarda eylemler, yasalar, reformlar yapmak... KKTC'nin statüsünün yükseltilerek tanıtılmasını ve kurumlarının kurumsal yapılarının dizayn edilerek çağdaş ve hizmet odaklı yapıya kavuşturulmasını sağlamak.

Ülkenin 5 önemli sorunu

Soru: Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?

Yanıt: 1-Eğitim adı altında eğitimsizlik; toplum bilincinin düşüklüğü, yaratıcı, üretici ve çözümcü yaklaşımdan uzak olunması. Düşünememe, sorgulama yok eleştiri çok, empati ve saygı eksikliği. Ben merkezli ve sadece insan odaklı bakış açıları. Toplumsal değersizlik. Öğrenilmiş çaresizlik bananecilik ego sadece günü kurtarmaya çalışarak yaşamak vb. hepsi doğru eğitimin olmadığını ve doğru eğitim olmadıkça ideal huzur dolu bir toplumun olmayacağını bilmemiz gerekir.

2- Kişisel çıkarların kamusal çıkarların önünde olması…

3-Dışa bağımlılık, üretimden uzak tamamen tüketici bir düzen içinde olmak.

4-Tam da tüm bu saydığım eksiklerden ötürü, toplum bilincinin parlamenter sistem adı altındaki çok partili sistemi kaldıramaması…

5- Ve malum bir türlü çözüme varamamış Kıbrıs Meselesi.

Yarın: HDP Lefkoşa adayı Ersin Tünay

