Gündüz vakti soygun

Girne'de faaliyet gösteren Zehra Keleşoğlu'na ait Rızkı Eczanesi kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından gündüz vakti soyuldu. Eczanenin cam kapısını hasara uğratıp içeri giren şahıs veya şahıslar, yeşil reçeteli ilaçlar başta olmak üzere çok sayıda ilaç ve para çaldı. Eczaneyi talan eden, maddi zarara yol açan şahıs ya da şahısların bulunması için harekete geçen polis, iş yerinin ve çevre güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Hırsızların kısa sürede yakalanacağı belirtilirken, Polis Basın Subaylığı, eczaneden çalınan ilaçların 27 bin 894 TL değerinde olduğunu açıkladı. Polis, şahısların yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 6 bin 160 TL parayı da çaldıklarını bildirdi.

Öksüz: Can güvenliğimiz sağlanmalı

Bu arada olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, eczacıların can güvenliğinin sağlanması için bugünden itibaren yetkililerin kapısına dayanacaklarını bildirdi.

Öksüz, eczaneden yeşil reçete ile satılan opioid ve psikotrop maddeler ilaçlar başta olmak üzere çok sayıda ilacın çalındığını belirtti.



Umut Öksüz, “KTEB olarak daha önce defalarca dile getirdiğimiz eczacının güvenlik sıkıntısını sonlandırmak için tüm yetkililerin kapısından ayrılmayacağımızı belirtmek isterim” ifadelerine kullandı.Umut Öksüz’ün açıklaması şöyle:Girne'nin en işlek caddesi olan Naci Talat Caddesi üzerinde eczanesi bulunan değerli büyüğümüz Ecz. Zehra Keleşoğlu'nun eczanesi gündüz saatlerinde soyularak, ciddi maddi zarara uğratıldı.Eczaneden özellikle yeşil reçeteli opioid ve psikotrop etken maddeli ilaçlar başta olmak üzere, reçetesiz ilaçlar ve paralar çalınmış, eczane talan edildi.Eczacımıza ve ailesine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletir, KTEB olarak daha önce defalarca dile getirdiğimiz eczacının güvenlik sıkıntısını sonlandırmak için tüm yetkililerin kapısından ayrılmayacağımızı belirtmek isterim.”