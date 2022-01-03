Nerede, ne kadar harcadığı araştırılıyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a yılbaşı tatilini geçirmek için gelen Kenan Dudioğlu, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı sırada tasarrufunda sahte 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet dolarla yakalandı.

Ercan Havaalanında gözaltına alınan zanlı dün sahte para tasarufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Kenan Dudioğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinde, saat 18.45 sıralarında, Ercan Havaalanı yolcu çıkış salonunda tasarrufunda sahte 5 adet her biri 50 ABD doları olan banknotlar ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.



Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının KKTC'de bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği yerlerde sahte para tedavüle sürüp sürmediğinin araştırılması gerektiğini ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının 3 gün boyunca gittiği tüm yerlerde araştırma yapılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Polis uyardı

Bu arada polis sahte parayla ilgili uyarı mesajı yayımladı. Polis Basın subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler, vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

Emare olarak alınan sahte dolarların seri numaraları şöyle:

“MB38754241 A, MB29154608 A, MB65458585 A, MB65457526 A, MB29158060 A.”