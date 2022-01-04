Konuklar doyasıya eğlendi

Merit Lefkoşa Hotel muhteşem bir yeni yıl kutlamasına imza attı. Yeni yılı yine iki ayrı organizasyon ile karşılayan Merit Lefkoşa Hotel ve Casino misafirleri için sevilen sanatçı Özgür Alter konser verirken, Ottoman Kebab House'da ise Ufuk Şenyaylar Fasıl ekibi sahne aldı.

Oryantal Alina da kıvrak dans gösterisiyle konukları coşturdu.



Konuklar, Özgür Alter'in eşsiz sesinden muhteşem şarkılar dinlerken, 2022'nin ilk saatlerine kadar doyasıya eğlendi.Gecede ‘Dönmüyor Geri’, ‘Sen Bir yana’, ‘Kıvrak’, ‘Yakalım’, ‘Bana da Söyle’, ‘Yürümem Gerek’ ve birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Alter’e konular da eşlik etti. Alter kendi parçalarının yanı sıra sevilen birçok eseri de seslendirdi.

Fasıl ekibi coşturdu

Ottoman Kebab House'da sahne alan Ufuk Şenyaylar Fasıl ekibi ve oryantal Alina da gece boyu muhteşem bir performans sergiledi. Konuklar leziz yemekler eşliğinde eğlencenin tadına varırken, 2022’ye ‘merhaba’ dedi.