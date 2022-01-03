Ayıldıkları zaman pişman oldular

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, yılbaşı gecesi alkolün etkisiyle av tüfeklerini alan 9 gencin, köy içerisinde 50’den fazla ateş ettiği, ardından kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin evine 2 el ateş açtığı iddia edildi.

Açılan ateş sonucu evin camlarının, duvarlarının ve ev içerisindeki televizyonun zarar gördüğü belirtilirken, olayın ardından gözaltına alınan Halit Besimoğlu, Sabri Çifçioğlu, Dündar Minalay, Şefik Güleri, Mehmet Teoman, Besim Besimoğlu, 17 yaşındaki M.G. (E), İrfan Özbaysal ve 16 yaşındaki Y.D. (E) dün tutuklama talebi ile nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

50’den fazla patlamış fişek ele geçirildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlıların 31 Aralık 2021 tarihini 1 Ocak 2022’ye bağlayan gecede saat 01.00 sıralarında Tuzla’da defalarca havaya ateş ettiklerini söyledi.



Polis, Tuzla Spor Kulübüne ait yapım aşamasındaki sahanın orada da defalarca havaya ateş eden zanlılardan Halit Besimoğlu’nun kız meselesi yüzünden husumetlisi olduğu bir şahsın evine de 2 el ateş ederek, evin camlarının, duvarlarının ve ev içerisindeki televizyonun kasti hasara uğrattığını açıkladı. Polis memuru, tüfeklerin Sabri Çifçioğlu ile Dündar Minalay’a ait olduğunu belirtti.Polis, bölgede yapılan aramalarda 50’den fazla patlamış fişek ele geçirildiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, av tüfekleri ile fişeklerin balistik incelemeye gönderildiğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.