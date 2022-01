Özyiğit: Tarım gözbebeğimiz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaret sırasında, özellikle pandemi döneminin tüm dünyaya üretimin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Üretimin önemi ve değerini bilmeyen ülkelerin gelişimlerinde ciddi sorunlar yaşandığı ve geleceklerinin tehlikede olduğu ortadadır. Bugün ayakta kalmak ve geleceğe sağlam temeller üzerinde gitmek istiyorsak ülke olarak dört elle üretime sarılmalıyız. Bizler bu bilinçle hareket ediyoruz. Tarım ve üretim gözbebeğimiz gibidir” diye konuştu.



Özellikle pandemi döneminde hükümet ettiğini iddia edenlerin üreticiyi önemsemediklerini, dahası yok oluşa sürükleyecek kararlara imza attıklarını söyleyen Özyiğit, üretici lehine yaptıkları tüm önerilerin de hükümet tarafından görmezden gelindiğini kaydetti.Özyiğit, “Bir toplum ürettiği ölçüde vardır. TDP, üretime yönelik atılacak her adımın, üretimin önündeki engellerin kaldırılması yönünde sonuna kadar uygulayıcısı ve destekçisi olacaktır” dedi. Renkli mazot uygulamasına geçmekte kararlı olduklarını, teşvikleri günün şartlarına göre yeniden revize edeceklerini belirten Özyiğit, “Teşvikler artık demode oldu, döviz aldı başını gidiyor, bunun mağduriyetini üretenler yaşamamalı. Üretenler, elbette ürettiklerinin, alın terlerinin karşılığını alıp, bir sonraki için de yeniden üretebilecek şekilde bir gelir elde etmelidir” dedi.TDP olarak ister hükümette, isterse muhalefette üretimi her zaman öncelik yaptıklarını, tarımla ilgili her konuda üreticinin yanında durduklarını, tarım konusunda Meclis’te en çok konuşma yapan, sorunları gündeme getiren ve çözüm önerileri sunan partilerin başında TDP’nin geldiğini söyleyen Özyiğit, son olarak da Meclis’te Tarım Sigorta Fonu’yla bağlantılı olarak kuraklık ödemelerin yapılması için yardımcı olduklarını anımsattı.