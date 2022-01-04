Alt sınır belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında memur ve emekli maaşlarındaki artışı açıklayan Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Artık hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB'in hızlı destek programına ilişkin, şunları kaydetti:

"Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir."

Kur korumalı Türk lirası mevduatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir." diye konuştu.

"Kömür yardımları doğalgaz faturası olarak verilebilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğini aktardı.

Erdoğan, "2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon kısa sürede tek haneli rakamlara inecek"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirası için Hazine desteği ile Kurumlar Vergisi'nde bir puanlık indirim yapılmasını da içeren kanun teklifini yarın Meclis'e sunacaklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız." dedi.

"En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira”

Emekli maaşlarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."

"Maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına ilişkin ise, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi.

"Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık." diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık." ifadelerini kullandı.

"Yüz yüze eğitime devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına ilişkin ise, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi.

